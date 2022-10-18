Офіс президента закликав українців підготуватися до відключення світла, води й тепла

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко закликав українців готуватися до можливих відключень електро-, водо- та теплопостачання через удари РФ по критичній інфраструктурі.

Про це він заявив в ефірі телемарафону "UAразом", передає "Укрінформ".

"У нас критична ситуація по всій країні, тому що залежить один регіон від іншого. Це не просто система, коли об'єкт енергозабезпечення допомагає тільки місту, де знаходиться. Треба готуватися усій країні до того, що можуть бути відключення як електроенергії, так і водопостачання чи теплопостачання", – сказав Тимошенко.

Він підкреслив, що Москва хоче залякати українське населення, і тому в найближчому майбутньому можуть бути важкі часи із забезпеченням електропостачання, води та тепла.

"Тому треба всім приготуватися, по-перше, до економії електроенергії, а по-друге, можливі також і віялові відключення, якщо удари триватимуть", – пояснив заступник очільника ОП.

Як повідомлялося, вранці у вівторок, 18 жовтня, зафіксовано три влучання в об’єкт енергозабезпечення у Києві, без світла залишилася частина мешканців Лівого берега міста. Через удари російських військ наразі відсутнє енерго- та водопостачання у Житомирі.

За словами президента Володимира Зеленського, російські війська зруйнували 30% українських електростанцій з 10 жовтня, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні.