Єврокомісія відмовилась від обмеження цін на російський газ, – Bloomberg

Єврокомісія (ЄК) підготувала перелік заходів у відповідь на енергетичну кризу, проте вирішила не включати до нього озвучену раніше пропозицію запровадити обмеження максимальних цін на газ.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на проєкт документа, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"ЄС оприлюднить новий пакет екстрених заходів проти енергетичної кризи, роблячи ставку на солідарність серед країн-членів блоку. Але ЄС утримається від негайного запровадження ліміту цін на газ на тлі політичних розбіжностей та занепокоєння щодо безпеки постачання палива", – зазначає агентство.

Водночас Єврокомісія прагне отримати мандат від урядів країн-членів ЄС для запровадження обмеження цін на нідерландському газовому хабі TTF (Title Transfer Facility) – найбільшому майданчику з торгівлі газом у Європі. До такого кроку планується вдатися лише у крайньому випадку

Крім того, в ЄС планується створити спільний механізм для придбання газу, в рамках якого країни координуватимуть заповнення газових сховищ. У Єврокомісії пояснили, що якщо нинішні запаси газу вичерпаються до кінця цього зимового сезону, завдання заповнити сховища на 90% до листопада 2023 року буде важче виконати.

План Єврокомісії передбачає дозвіл країнам разом купувати газ для заповнення сховищ мінімум на 15%, а компаніям – створити європейський синдикат для укладання довгострокових контрактів. Проте, як уточнює Bloomberg, російські постачальники ресурсів брати участь у переговорах із синдикатом не будуть.

Також з метою зниження впливу енергокризи на домогосподарства та компанії країнам ЄС запропонують використати до 40 млрд євро із загальних фондів союзу.

Раніше в ЄС уже погодилися добровільно скоротити споживання газу на 15%. Тим часом, згідно з текстом документа, Єврокомісія має намір стежити за виконанням цього рішення та буде готова вжити заходів для примусового скорочення споживання газу або навіть переглянути цілі у цій сфері, якщо нинішні дії будуть недостатніми для стабілізації ситуації.

Очікується, що ці плани обговорюватимуть на саміті ЄС 20-21 жовтня. Потім 25 жовтня у Люксембурзі міністри енергетики держав ЄС узгодять подальші деталі.

У вівторок заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що для ЄС неможливо захистити всіх від наслідків війни РФ проти України. Натомість ЄС слід зосередитись на підтримці найбільш уразливих домогосподарств та комерційних галузей з метою уникнути зростання інфляції.

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Як повідомлялося, раніше російський "Газпром" заявив, що припинить постачання газу до Європи, якщо країни ЄС запровадять обмеження цін на російський газ.

Раніше повідомлялося, що міністри енергетики країн ЄС на зустрічі 9 вересня не змогли досягти згоди щодо встановлення ліміту цін на російський газ. Запровадження ліміту цін на газ саме з Росії потребує згоди всіх 27 країн Євросоюзу, однак для ухвалення рішення про обмеження ціни на газ від будь-яких постачальників буде достатньо більшість голосів в Євросоюзі.

При цьому Угорщина, Австрія та Нідерланди раніше висунули застереження проти обмеження максимальної ціни на увесь імпортний газ. Проти запровадження обмеження ціни на російський газ виступає Угорщина.

Водночас "Газпром" методично зменшує експорт газу до країн ЄС, знаходячи для цього різноманітні пояснення. Зокрема, "Газпром" зупиняв постачання газу трубопроводом "Північний потік" нібито для проведення планово-попереджувальних робіт на газоперекачувальному агрегаті. Водночас компанія відмовлялася забирати відремонтовані газові турбіни для цього газогону з Німеччини або збільшувати транзит через Україну.

26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів. Поліція безпеки Швеції за результатами огляду місць витоків газу на газопроводах назвала їх причиню підводні вибухи, а також повідомила про докази саботажу.

За даними Reuters, російський президент Владімір Путін робить ставку на те, що рекордні ціни на енергоносії та можливий дефіцит газу цієї зими схилятиме Європу спонукати Україну до перемир’я у розв’язаній Росією війні на умовах Кремля.