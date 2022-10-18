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Рада заборонила продаж ліків без рецепта

электронный,рецепт

Верховна Рада запровадила пряму заборону на відпуск рецептурних ліків без рецепта, що набуде чинності через три місяці після завершення воєнного стану.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Ухвалення відповідного законопроєкту №7444 загалом підтримали 258 народних депутатів на пленарному засіданні 18 жовтня.

Цим документом також запроваджується адміністративна відповідальність медпрацівників та фармацевтів у разі призначення та відпуску рецептурних ліків без рецепта, за недійсним рецептом або з порушенням порядку Міністерства охорони здоров'я з продажу препаратів.

Раніше повідомлялося, що українці з 1 серпня почали отримувати електронний рецепт на антибіотики.

Автор: 

ліки (573) рецепт (30)


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Топ коментарі
+16
Бред! Глупость!. Идиотизм! Не в военное время. Когда затруднен доступ к врачу. 10.10. Из-за бомбежек не мог попасть в поликлинику. Хорошо что разбираюсь в своей болячке и подлечился самостоятельно. В мирное время пожалуйста, но сейчас нет!
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18.10.2022 17:10
+15
Все робиться для людей: щоб медицина і ліки стали більш "доступними" для хворих і потрапити на прийом та отримати лікування було максимально "спрощено" для хворої людини. Треба радіти "полегшенню", що хоча б "після закінчення військового стану" - коли країна буде зруйнована ущент разом з лікарнями та аптеками... Та й хворих людей стане поменьше...
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18.10.2022 18:42
+15
Там написано "через три місяці ПІСЛЯ воєнного стану. Все равно бред полнейший! Я бы добавил, что и в мирное время я бы не вводил эту норму. Почему чиновник решает разберусь я с таблетками или нет?? Надо мне консультация врача или нет??
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18.10.2022 19:34
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Бред! Глупость!. Идиотизм! Не в военное время. Когда затруднен доступ к врачу. 10.10. Из-за бомбежек не мог попасть в поликлинику. Хорошо что разбираюсь в своей болячке и подлечился самостоятельно. В мирное время пожалуйста, но сейчас нет!
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18.10.2022 17:10 Відповісти
"...що набуде чинності через три місяці після завершення воєнного стану. Джерело: https://biz.censor.net/n3374596"
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18.10.2022 17:29 Відповісти
Там написано "через три місяці ПІСЛЯ воєнного стану. Все равно бред полнейший! Я бы добавил, что и в мирное время я бы не вводил эту норму. Почему чиновник решает разберусь я с таблетками или нет?? Надо мне консультация врача или нет??
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18.10.2022 19:34 Відповісти
Це загальноприйняті євопейські норми
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18.10.2022 21:43 Відповісти
Там є медицина і зовсім інший рівень життя, і нема війни!
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18.10.2022 22:56 Відповісти
Якщо я купляю всі лікарські засоби за власні гроші навіщо мені той рецепт? При страховій медицині така норма прийнятна, але не приїї відсутності.
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19.10.2022 01:00 Відповісти
Будь-які ліки можуть нанести не тільки користь, а й шкоду. Справа не тільки у передозуванні, а й у наявності побічних реакцій конкретного організму на конкретні ліки. Тому й призначається лікування, а не самолікування.
І мова йде про рецептурні ліки. Коли огляд лікаря-необхідний. Людина захоче самостійно собі полікувати ангіну, а у результаті потрапить до реанімації з запаленням легень. На зеленку, цитрамон, корвалол та інше рецепти вводити не будуть.
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19.10.2022 10:40 Відповісти
Я з цим погоджуюсь. Проблема в тому, що в Україні відсутні в користуванні як такі протоколи лікування, кожен лікар призначає на одну й ту саму хворобу навіть тому самому пацієнту різні лікарські засоби. Хтось бюджетний список, а інший максимально дорогий і спровадить в конкретну аптеку. При нагоді спитайте у лікаря про протоколи лікування і попросіть їх показати)
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19.10.2022 10:52 Відповісти
Мені призначили довготривале лікування рецептурними ліками. Для того, щоб визначити, чим саме мені потрібно лікуватись, мені прийшлося пройти декілька досить серйозних медичних обстежень. Після чого я зрозумів, що самолікування не надало би результату, подібного до фахового. Щодо рецептів на усілякі фервекси-впевнений що таких препаратів не буде у списках рецептурних ліків, бо це і правда-маячня.
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19.10.2022 11:08 Відповісти
Я проти самолікування, хоча людина має повне право робити своє здоров`я на власний розсуд)
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19.10.2022 11:12 Відповісти
Виходячи з того, що кожна людина є вільною-право-то вона дійсно має, але.. Людина розпоряджається своїм здоров'ям на власний розсуд, лікується самостійно чим хоче. А у результаті-потрапляє на лікарняне ліжко, та ще й у реанімацію, і його лікують чи проводять операції за державний кошт (ну коли рідні викликають не Медіком, а звичайну швидку допомогу). До того ж, якесь підприємство чи держустанова залишається на тривалий час без цінного праівника, ким була ця захворіла людина. А цього усього можна було б уникнути, якщо б людина відповідально віднеслася до свого здоров'я, а не на "власний розсуд". А що казати про, наприклад, кранівника, якому в кабіні крану стало погано чи машиніста потягу метро, тому що вони принципово вирішили не йти до лікаря, а полікуватися вільно купленими в аптеці ліками ?
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19.10.2022 11:39 Відповісти
Согласен! Идиотизм!Прочитал бы сначала заметку,но идиотам это не обязательно...
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18.10.2022 17:15 Відповісти
это будет не скоро
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18.10.2022 18:18 Відповісти
Все робиться для людей: щоб медицина і ліки стали більш "доступними" для хворих і потрапити на прийом та отримати лікування було максимально "спрощено" для хворої людини. Треба радіти "полегшенню", що хоча б "після закінчення військового стану" - коли країна буде зруйнована ущент разом з лікарнями та аптеками... Та й хворих людей стане поменьше...
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18.10.2022 18:42 Відповісти
Не нагнітайте ...
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19.10.2022 12:36 Відповісти
Чим ще можна охмурить цей нарід.
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18.10.2022 19:08 Відповісти
Назви мені хоч одну успішну країну ЄС, де в аптеці тобі можуть продати будь-які ліки без рецепту.
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18.10.2022 20:06 Відповісти
Та вам би ще рецепти на сніданок, обід та вечерю, бо самі не вирішите, що вам їсти. Який зв'язок між успішною країною і рецептами? Ви хочете сказати, що країна стала успішною через те, що виписувала рецепти?
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18.10.2022 21:02 Відповісти
Купував я ліки в Испании.І ніхто не питав в мене ніякіх рецептів.
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18.10.2022 21:22 Відповісти
антибіотики не купите
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18.10.2022 21:46 Відповісти
А хіба в самихантибіотиках щастя?)
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19.10.2022 01:01 Відповісти
По форме правильно, по сути издевательство. Из месяца в месяц люди покупают одни и те же лекарства для стариков, мало или вообще не ходячих. В соответствии с принятым теперь порядком-рецепты будут изымать в аптеке, как оправдательный документ. Где набрать рецептов на очередную покупку? Придется покупать по интернету, не имея никаких гарантий.
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18.10.2022 19:33 Відповісти
А что «правильного»? Почему кто-то ограничивает мое право выбирать себе лечение??«Как в Европе»? Так не все нормы Европы нам надо копировать.
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18.10.2022 19:36 Відповісти
Ага, хочемо жити як у західно-європейських країнах, однак порядки будемо наводити по-своєму. Так може ви сидите в дупі із-за того, що ваші порядки не працюють?
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18.10.2022 20:09 Відповісти
Я в дупі не сиджу. Якщо ви сидите в дупі, то не треба транслювати свій стан на інших. В мене все в порядку. І мені не треба, щоб той у кого безлад, вказував мені як наводити порядк
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18.10.2022 20:59 Відповісти
https://biz.censor.net/user/468637

Пішов сам в дупу.
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18.10.2022 21:25 Відповісти
В США ця дурня є, в Канаді немає. То ті хто не дуже далеко живемї від кордону, їздять в Канаду і забивають машину ліками на роки вперед. Повно хронічних хвороб які потребують постійного прийняття одних і тих же ліків. Для мене це взагалі абсурд, бо вдома лікар на пенсії, яка краще знає за шмаркачів з купленими дипломами, що і кому в сім'ї потрібно. А тепер всі мають бігати і стояти в чергах, лікарні скоротили, сімейний лікар то взагалі дурня. Раніше в залежності від хвороби ішли до профільного лікаря, а тепер іди до сімейного, а потім він може направить до потрібного. Тобто не всі до живуть до ліків за рецептом. Відкритий геноцид. У нас не європейській рівень життя, щоб приймати не потрібні ліки, сам в аптеці бачив, як люди чули ціну і розверталися, хоча то були критично необхідні ліки, чи казали, та ні от в іншій аптеці на 50 копійок дешевше і уходили.
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18.10.2022 23:13 Відповісти
В любой цивизованной стране рецепт на многие лекарства нужен и это правильно. Но! Семейный врач доступен постоянно. Пенсионерам предписанные лекарства как правило бесплатны, рецепты электронные, для их получения нет необходимости каждый месяц возить больного в коляске для "показывания" врачу или врачам, если несколько специалистов по разным болезням. У нас все это работает через левое ухо.
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18.10.2022 21:41 Відповісти
Сімейного врача немає. Хворів короною з запаленям і 40,5 температурою . Є черговий врач , годину- дві і ви наприйомі. Бо до сімейного черга - 2+ тижні . Тому не все так погано.
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18.10.2022 21:50 Відповісти
Так я и имею в виду, что в больших городах доступа к семейному врачу нет. Они поувольнялись еще в 2020-м.
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18.10.2022 21:59 Відповісти
Є сімейні лікарі. Не вигадуйте. Просто якщо щось швидко ,то тільки до чергового. До сімейного за 2 тижні треба записуватись.
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18.10.2022 22:04 Відповісти
Вы не находите, что сами себе противоречите. Семейные есть, но НАДО ЗА 2 НЕДЕЛИ записываться. Именно потому, что в городах миллионниках массовые увольнения семейных и нужно к ним записываться за две недели. По мсобственному опыту и опыту своих родственников скажу. В 2020 и 2021-на Березняках пытались стать на учет-фиг вам. Так и не появился не занятый семейный врач. У родственников на Лесном массиве в 2021-м уволились семейные из амбулатории, ближайший свободный семейный врач в Броварах.
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18.10.2022 22:21 Відповісти
Так. Тому і є черговий лікар для випадків,коли треба швидко попасти.
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18.10.2022 22:24 Відповісти
Еще раз. Если ты не приписан к семейному врачу именно в этой поликлинике или амбулатрии, НИКАКОЙ ЧЕРГОВЫЙ ЛІКАР тебя принимать тебя не станет. Хоть с Ковид, хоть без Ковида.
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18.10.2022 22:26 Відповісти
Декларації з сімейним лікарем не маю.
Я хворів ковідом , приписаний в іншому місті. Завели карту ,коли треба було і вилікували ,2 чи 3 рази був на прйому і чергового лікаря. Поліклініка на Щербаківського , щоб точніше для Вас.
Відмовить не мають права , тому не треба тут розповідать. За знімок без черги заплатив 200 грн (черга на 2 тижні),прийоми були безкоштовні , тест безкоштовний .
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18.10.2022 22:28 Відповісти
Ви говорите теорію ,а я говорю свою історію.
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18.10.2022 22:30 Відповісти
Попробуй без декларации получить для больного отца направление на госпитализацию, тогда напишешь. Я оббегал все амбулатроии и поликлинику, звонил и писал на минздрав и горздравотдел. Им всем-пофик. "Есть порядок" Пришлось больного старика везти в Бровары, ставитьтна учет и выписывать направление на госпитализацию. Но это разовая акция. А как ему в Бровары к врачу ездить из Киева? Ему часто надо, это не то, что разовое посещение по Ковиду.
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18.10.2022 22:34 Відповісти
І я Вам теж вірю ,що в Вас така історія. Спробуйте інші поліклініки,я б так порадив. Може ще людський фактор . Я просто сам по собі наглий дуже і без результату рідко йду і можу ще вимагать якісь бумаги про то ,що відмовляють чи ще щось ,треба по читуації дивитись.
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18.10.2022 22:37 Відповісти
Так в этом же и дело. Лесной-Деснянский район. Поликлиники на Лесном и Троещине. Но ни там, ни там, не было семецных у кого открыта запись. Их семейный врач уволилась, потом еще одна и все. Люди остались без семейных. Понятно, что стали на очередь и если появится место, перепишем в Киев.
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18.10.2022 22:50 Відповісти
Н-да ... І це при тому, що їм платню підняли.
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19.10.2022 12:44 Відповісти
ну Слава Богу , на конец то
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18.10.2022 19:43 Відповісти
Ган****ды вы последние вот кто вы. Зачем людям жизнь и так не легкую усложнять? Если каждый будет вызывать скорую чтобы написали рецепт вылечить прыщ то ето будет коллапс.
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18.10.2022 20:36 Відповісти
Швидка робить укол, рецепти вона не повинна виписувати.
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19.10.2022 12:47 Відповісти
Хочешь сказать что скорая сделает умирающему укол а умирающий сам должен пережить ночь и утром ползти в поликлиннику выстоять среди таких же больных и заразных очередь с утра до вечера чтобы получить бумажку с рецептами а потом уже ползти в аптеку и на всякий случай ближе к кладбищу потому что лекарства принятые не своевременно вряд ли уже помогут ?
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19.10.2022 13:01 Відповісти
Вот ! Ось вона монополія, треба щоб запчастини до машини купували за рецептом майстра сто, їсти за рецептом кухарки, ножі по дозволу із пнд, бензин за довідкою через жпс-трекер, телевізор після огляду окуліста а зброю в такій країні ніколи в житті не можна дозволяти
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18.10.2022 20:44 Відповісти
тупе рішення. Отримую ліки по програмі, то не та назва, то не та доза, то не повна пачка - скоро закінчується термін рецепта, а я так і не можу придбати потрібні мені ліки
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18.10.2022 20:57 Відповісти
лікарі лобіюють фармакологію - виписують шахрайську гомеопатію за шалені гроші, отримуючи від виробника мзду, а тепер це стане невідворотним
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18.10.2022 20:59 Відповісти
Пи.z.да простому народу. Й не простому теж.
Зараз мруть як мухи взимку.
А потім будуть вмирати у чергах до лікаря.
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18.10.2022 21:19 Відповісти
повна маячня, антибіотики та наркотичні і так за рецептом, але вибачте, коли я від кашлю чи кровоспинне буду купувати за рецептом, спочатку походивши до лікаря, яких нема ще до війни та до яких записуєшся на ранок, а попадаєш під вечір. То потрібно буде не працювати, а бігати лише по лікарнях.А лікарі, чи виписувати рецепти, чи огляд людей вести. Наші депутати, як завжди, подумали лише про себе, а як же селяни, у яких взагалі нема доступу до інтернету. нема доступу до лікарів дуже часто, лише фельдшер. Уляна Супрун ввела конусультації телефоном, можна було зателефонувати у швидку і там допомагали по телефону, достатньо було піти в аптеку купити, а тепер ми будемо як в Польщі брати рецепт на ліки від срачки?! Повна маячня. Наші депутати не лікуються в Україні і нам замість робити добре, роблять гірше ,все як завжди.

Отже, лікар приймає 15 хвилин, а буде приймати 30 хвилин, бо 15 хвилин він буде втикати в комп та виписувати там рецепт, а так як дуже часто буває , програма висне, а якщо потрібно кропоспинне терміново, а тут програма зависла, то що тепер , помирати?

А якщо наприклад, не підійшов препарат, то наша пісня гарна й нова, ти не можеш зателефонувати лікарю та попросити замінити препарат, ти повинен іти заново виписувати рецепт і лікар просто скаже : ідіть ви нах ,я рецепти видаю.
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18.10.2022 21:49 Відповісти
Це смішно спочатку, але лікарський засіб від кишкової інфекції попросили передати за кордон і мені в аптеці відмовились продати, бо це вважається як антибіотик. На мій аргумент, що це антибактеріальний засіб , мені відповіли, що він вважається як антибіотик.
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19.10.2022 01:09 Відповісти
Якщо вважається, то їм треба самим до лікаря для початку.
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19.10.2022 04:28 Відповісти
назву напишіть
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19.10.2022 23:30 Відповісти
Норфлоксацин (на цистит, а не кишкові інфекції). Антимікробний, антибактеріальний засіб
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20.10.2022 09:58 Відповісти
це один з кроків по приведеннню законодавства до вимог ЄС
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18.10.2022 21:57 Відповісти
в європі доступ до лікаря є, а у нас нема доступу до лікаря, інтернету нема на селі, навіть сімейному лікарю не зателефонуєш, що не підходить препарат, а щоб доїхати до лікаря, то я взагалі мовчу. Будемо здихати ми в містах, а в селах поготів
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18.10.2022 22:07 Відповісти
Пацієнти в ЄС в лікарнях нічого не платять з власної кишені на відміну від нас, тому краще б для початку викорінювали медичну корупцію, бо у нас незаможні до лікарів зазвичай і не звертаються, тому і помирають.
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19.10.2022 01:13 Відповісти
Просто злочинці! Хоча стадо не має вирішувати, якими ліками користуватись. Для цього є пастух🤮
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18.10.2022 23:57 Відповісти
Треба вимагати відміни ганебного закону про заборону продажу ліків без рецепту. інакше це не назвеш. як геноцид народу. Якщо заборона на антибіотики ще сприймалася з розумінням. то заборонити всі ліки. це повний абсурд. Де список рецептурних ліків ? А в аптеках вже стрептоцид не купиш. бо його вже віднесли до антибіотиків. А в інструкції написано : Антибактеріальні засоби для системного застосування. Сульфаніламіди короткої дії. Кому і де. що доказувати ?
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19.10.2022 02:52 Відповісти
До сімейного лікаря та то вузькопрофільних дуже важко потрапити,треба записуватись за два тижні!
Я читаю медичну літературу,там немає абсолютно нічого складного.
Єдине,роблю УЗІ та аналізи для контролю стану організму.
Після 60-ти років обов'язково треба раз в півроку пропивати пігулки для сердцево-судинної системи,для опорно-рухової системи - це головне.
А також по гастроентерології: контроль печінки,жовчного,нирок,підшлункової.
Я можу ще й лікарю підказати,які ліки приймаю і який результат.
Стоматолога треба відвідувати кожні півроку,це так.
Я вважаю,що стан здоров'я кожної людини - це її відповідальність.
І зрозуміло,здорове харчування:фрукти,овочі,зелень,молоко,риба...
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19.10.2022 11:32 Відповісти
Полный идиотизм! А от головной боли или там активированный уголь тоже по рецепту?
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19.10.2022 12:19 Відповісти
Вугілля активоване купите, а от ліки від головного болю ні.
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19.10.2022 12:29 Відповісти
Вчера отменили срочный призыв ,сегодня запретили покупать лекарство,т.е. если человек погибает ,он должен искать своего семейного врача который сейчас в Польше.Это какое то вредительство-иначе не назовешь!
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19.10.2022 13:16 Відповісти

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