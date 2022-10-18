Рада заборонила продаж ліків без рецепта

Верховна Рада запровадила пряму заборону на відпуск рецептурних ліків без рецепта, що набуде чинності через три місяці після завершення воєнного стану.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Ухвалення відповідного законопроєкту №7444 загалом підтримали 258 народних депутатів на пленарному засіданні 18 жовтня.

Цим документом також запроваджується адміністративна відповідальність медпрацівників та фармацевтів у разі призначення та відпуску рецептурних ліків без рецепта, за недійсним рецептом або з порушенням порядку Міністерства охорони здоров'я з продажу препаратів.

Раніше повідомлялося, що українці з 1 серпня почали отримувати електронний рецепт на антибіотики.