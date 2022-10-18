Рада заборонила продаж ліків без рецепта
Верховна Рада запровадила пряму заборону на відпуск рецептурних ліків без рецепта, що набуде чинності через три місяці після завершення воєнного стану.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Ухвалення відповідного законопроєкту №7444 загалом підтримали 258 народних депутатів на пленарному засіданні 18 жовтня.
Цим документом також запроваджується адміністративна відповідальність медпрацівників та фармацевтів у разі призначення та відпуску рецептурних ліків без рецепта, за недійсним рецептом або з порушенням порядку Міністерства охорони здоров'я з продажу препаратів.
Раніше повідомлялося, що українці з 1 серпня почали отримувати електронний рецепт на антибіотики.
Топ коментарі
+16 Сергей Лисниченко
показати весь коментар18.10.2022 17:10
+15 Орест Крук
показати весь коментар18.10.2022 18:42
+15 Mykola Pikalenko
показати весь коментар18.10.2022 19:34
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І мова йде про рецептурні ліки. Коли огляд лікаря-необхідний. Людина захоче самостійно собі полікувати ангіну, а у результаті потрапить до реанімації з запаленням легень. На зеленку, цитрамон, корвалол та інше рецепти вводити не будуть.
Пішов сам в дупу.
Я хворів ковідом , приписаний в іншому місті. Завели карту ,коли треба було і вилікували ,2 чи 3 рази був на прйому і чергового лікаря. Поліклініка на Щербаківського , щоб точніше для Вас.
Відмовить не мають права , тому не треба тут розповідать. За знімок без черги заплатив 200 грн (черга на 2 тижні),прийоми були безкоштовні , тест безкоштовний .
Зараз мруть як мухи взимку.
А потім будуть вмирати у чергах до лікаря.
Отже, лікар приймає 15 хвилин, а буде приймати 30 хвилин, бо 15 хвилин він буде втикати в комп та виписувати там рецепт, а так як дуже часто буває , програма висне, а якщо потрібно кропоспинне терміново, а тут програма зависла, то що тепер , помирати?
А якщо наприклад, не підійшов препарат, то наша пісня гарна й нова, ти не можеш зателефонувати лікарю та попросити замінити препарат, ти повинен іти заново виписувати рецепт і лікар просто скаже : ідіть ви нах ,я рецепти видаю.
Я читаю медичну літературу,там немає абсолютно нічого складного.
Єдине,роблю УЗІ та аналізи для контролю стану організму.
Після 60-ти років обов'язково треба раз в півроку пропивати пігулки для сердцево-судинної системи,для опорно-рухової системи - це головне.
А також по гастроентерології: контроль печінки,жовчного,нирок,підшлункової.
Я можу ще й лікарю підказати,які ліки приймаю і який результат.
Стоматолога треба відвідувати кожні півроку,це так.
Я вважаю,що стан здоров'я кожної людини - це її відповідальність.
І зрозуміло,здорове харчування:фрукти,овочі,зелень,молоко,риба...