Фонд держмайна виставив на продаж корпуси "Довженко-Центру"

Фонд державного майна виставив на приватизацію два корпуси державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка".

Як повідомляє пресслужба Національного центру, ФДМУ пояснив таке рішення отриманням згоди Державного агентства України з питань кіно.

"Про приватизацію ми дізналися з листа Фонду Держмайна. Звичайно, Держкіно не доносило нам цю інформацію. Також ми не отримували пропозицій, як Центр надалі утримуватиме себе і колекцію", – наголошується в заяві.

У "Довженко-Центрі" уточнили, що виставлені на приватизацію корпуси роками приносили в державний бюджет надходження від оренди.

"Частина із них спрямовувались на утримання і поліпшення стану будівлі та обладнання "Довженко-Центру", створення фондосховищ, поповнення колекцій, забезпечення гідних умов роботи, популяризацію мистецтва кіно через книги, виставки, кіноперформанси, покази тощо", – додали у держпідприємстві.

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Як повідомлялося, ще у січні Кабінет міністрів передав цілісний майновий комплекс державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" у сферу управління Державного агентства з питань кіно. До цього цілісний майновий комплекс державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" знаходився у сфері управління Міністерства культури та інформаційної політики.

Держкіно було доручено у тримісячний термін затвердити стратегічний план розвитку держпідприємства, однак у серпні воно ухвалило рішення про "рекорганізацію" "Довженко центру".

У самому "Довженко-Центрі" вказують за зацікавленість забудовників у території держпідприємства.

Нагадаємо, Держкіно з лютого 2020 року очолює Марина Кудерчук, яка до цього із 2003 по 2017 рік працювала податковим та екологічним інспектором у Запорізькій області. Також менше року обіймала посаду директора комунального кінотеатру ім. Довженка у Запоріжжі. Її призначення викликало протест кіноспільноти через відсутність релевантного досвіду та непрозорість проведеного конкурсу на цю посаду.