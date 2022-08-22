Арештоване майно телеканалу нардепа-зрадника Ковальова опинилося в управлінні Держкіно

Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), передало у розпорядження Державного агентства України з питань кіно арештоване майно ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" українського інформаційно розважального телеканалу "4канал", що належав депутату-зраднику Олексію Ковальову (входив до фракції "Слуга народу").

Як повідомляє пресслужба Держкіно, це держагентство було обрано як організацію, яка має забезпечити збереження заарештованого майна.

"Відтепер інформаційний ресурс та майно, вартістю у понад 18,5 млн грн буде працювати на користь України та посилюватиме вплив української позиції як у вітчизняному інформаційному просторі, так і за кордоном", – зазначається у повідомленні.

Водночас у Держкіно не уточнили, яким чином планують використовувати майно телеканалу.

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Як повідомлялося, у липні суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова. Зокрема, арештовано частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб загальною вартістю 4,7 млн грн, а також його банківські рахунки. Однією з юридичних осіб, 100 % статутного капіталу якої арештовано, є ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" - український інформаційно-розважальний телеканал "4 канал".

Однак згодом виявилось, що ТОВ "Корона санрайс", якому належить цифрова ліцензія "4-го каналу" нардепа-колаборанта, під арешт не потрапило, оскільки ця фірма змінила власника за тиждень до рішення суду. У підсумку новим власником цифрової ліцензії каналу стали структури вугільного бізнесмена Віталія Кропачова.

Нагадаємо, 6 липня 2022 року генеральний прокурор повідомила про підозру народному депутату Олексію Ковальову, суд обрав заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Депутата оголошено в розшук.

У квітні 2022 року щодо нього було відкрито кримінальне провадження, оскільки нардеп після повномасштабного вторгнення РФ залишився на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагав окупаційним військам. На початку липня Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора - "уряді Херсонської області".

У травні фракція "Слуга народу" виключила Ковальова зі свого складу, проте він залишається народним депутатом.

Наприкінці минулого року стало відомо, що народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив у колишнього нардепа Дмитра Добродомова "4 канал". Суму угоди Ковальов не називав, водночас його декларація за 2020 рік свідчить, що він не має власного житла, а його грошових коштів навряд чи вистачило б для того, щоб утримувати власний телеканал.