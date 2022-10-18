ArcelorMittal відновив видобуток і переробку залізної руди у Кривому Розі

Криворізький гірничо-металургійний комбінат "ArcelorMittal Кривий Ріг" оголосив про відновлення роботи свого гірничого департаменту, яку було зупинено на початку серпня.

Як повідомляє пресслужба компанії, вже запрацював один із двох кар'єрів підприємства, а також дві фабрики – дробильна та рудозбагачувальна.

"З 1 серпня видобуток руди планували призупинити на три місяці. Проте гірничо-збагачувальний комплекс почав працювати раніше завдяки тому, що у вересні вдалося експортувати додатковий обсяг залізорудного концентрату (50 тис тонн) у Польщу", – зазначається у повідомленні.

У компанії додали, що подальший запуск в роботу ще одного кар’єру, дробильного та рудозбагачувального обладнання залежить від обсягів споживання концентрату металургійним виробництвом "АрселорМіттал Кривий Ріг" і експортних можливостей.

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Як повідомлялося, у липні "АрселорМіттал Кривий Ріг" оголосив, що з початку серпня призупинить роботу свого гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) строком на три місяці через зниження економічної активності у Європі та зростанням витрат на транспортування залізорудної сировини.

Раніше металургійна група "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новінського з 1 липня зупинила роботу двох гірничо-збагачувальних комбінатів у Кривому Розі (Інгулецький ГЗК і спільне підприємство Південний ГЗК), та скоротила роботу "Каметсталі" в Кам’янському до однієї домни. Із середини липня також призупинено видобуток на Північному ГЗК.

При цьому восени минулого року на фоні зростання світових цін на залізну руду Інгулецький, Північний та Центральний гірничо-збагачувальні комбінати, що входять до складу холдингу "Метінвест" Ріната Ахметова і Вадима Новінського, направили на виплату дивідендів близько 55 мільярдів гривень.