"Укргазвидобування" досягло рекордних показників буріння з початку великої війни

Обсяг буріння нових свердловин бурового підрозділу АТ "Укргазвидобування" – "Укрбургаз" – у вересні 2022 року сягнув рекордного показника – 30 222 м. У вересні буровики також встановили рекорд з добової проходки – 1 504 м.

Як повідомляє пресслужба "Укргазвидобування", такого результату вдалося досягти в умовах, коли частину родовищ компанії досі тимчасово окуповано або ж вони перебувають поблизу лінії фронту, тож вести на них діяльність немає можливості.

Більше того, внаслідок війни було обмежено технічний парк компанії, а постачання необхідних для роботи товарів та послуг значно ускладнилося.

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"З початком повномасштабної війни нам, як і багатьом компаніям, довелося призупинити більшість виробничих операцій. Та вже за місяць, разом з успіхами військових, ми почали активно їх відновлювати. Буріння стало ключовим фокусом, адже саме нові свердловини дають найбільший ефект для компенсації природних втрат та приросту видобутку вуглеводнів. У надскладних умовах наші буровики, за участі інших підрозділів, демонструють визначні результати навіть для звичайних часів. Це одна із складових, завдяки яким ми плануємо вже наступного року повернутися до зростання видобутку вуглеводнів, перерваного повномасштабною війною", – зазначивт.в.о. генерального директора "Укргазвидобування" Олександр Романюк.

"Укрбургаз" має найбільший в Україні, сучасний парк бурових верстатів. Фахівці компанії регулярно проходять навчання та підвищення кваліфікації за міжнародними стандартами, зокрема, в межах запущеної в компанії програми – "Школа буріння".