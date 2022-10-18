Нова методика: Підрядникам з ремонту доріг компенсуватимуть втрати через інфляцію

В Україні набрала чинності нова Методика ціноутворення вартості дорожніх робіт та послуг, яка серед іншого передбачає покриття втрат дорожніх компаній внаслідок інфляції та покриття інших ризиків.

Про це заступник міністра інфраструктури Мустафа Найем повідомив у Facebook.

За його словами, нова методика має змінити старі норми, за якими українські замовники та підрядники обраховували проєктування, будівництво та утримання дорожньої інфраструктури останні 30 років.

"Нові правила більш прозорі і вимагають підготовки кошторисів на основі реальних і достовірних ринкових даних... Окрім того, нова Методика передбачає покриття ризиків та інфляції (механізм, який взагалі був відсутній у практиці), уніфікували та створили єдиний підхід до опису та найменування робіт та послуг, зробили більш прозорим і оперативним аналіз звітів і кошторисів тощо", – написав заступник міністр.

На думку Найема, нова методика значно спростить роботу не лише гравцям ринку, а й усім контролюючим органам.

"Між тим Методика не є аксіомою, і вона може і буде удосконалюватись. У найближчі місяці ми будемо уважно слідкувати за тим, як приживаються нововведення", – додав заступник міністра.

Згідно з методикою, серед іншого під час визначення вартості дорожніх робіт та послуг "окремо розраховуються кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, призначені на відшкодування збільшення вартості матеріальних ресурсів, спричинене інфляцією, яка може відбутися".

Крім того, в тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі "замовник має вказати суму коштів на покриття ризиків всіх учасників дорожніх робіт та послуг та суму коштів на покриття додаткових витрат, повʼязаних з інфляційними процесами".

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Як повідомлялося, 21 вересня Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкти про часткове повернення акцизів на бензин, дизпаливо та скраплений газ, а також спрямування отриманих від них коштів на ремонт та утримання доріг.

За даними Держстату, в річному вимірі інфляція у вересні прискорилась до 24,6%.

Національний банк у липні суттєво погіршив прогноз інфляції у 2022 році – до 31%, у 2023 році інфляція знизиться до 20,7%, а в 2024 – до 9,4%.