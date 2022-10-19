Вантажівкам дозволили проїзд Кримським мостом, – віцепрем’єр РФ

Керченським (Кримським) мостом уже можуть проїжджати вантажівки до 40 тонн

Про це заявив російський віцепрем'єр, "куратор" аннексованого Криму Марат Хуснуллін, передає Крим.Реалії з посиланням на російські державні ЗМІ.

Також Хуснуллін повідомив, що два зруйновані прольоти Керченського мосту планують демонтувати до кінця грудня 2022 року.

Напередодні на Керченському мосту відкрили рух автобусів. ЗМІ повідомили про величезні черги при в'їзді на пошкоджений транспортний перехід через Керченську протоку.

Як повідомлялося, 8 жовтня, вранці на Кримському мосту, який з'єднує РФ і тимчасово окупований український Крим, вибухнув вантажний автомобіль – виникла пожежа, обрушилися два прольоти автомобільного полотна.

Пізніше російський уряд наказав відремонтувати пошкоджений внаслідок вибуху Керченський міст в окупований Крим до липня 2023 року.