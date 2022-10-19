На Запорізькій АЕС відновили зовнішнє аварійне живлення, – МАГАТЕ

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову підключена до останньої діючої лінії напругою 750 кВ ЗАЕС-Дніпровська.

Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, передає пресслужба агентства.



Експерти МАГАТЕ, присутні на майданчику ЗАЕС, були поінформовані українським персоналом, що з’єднання було відновлено майже через 18 годин після того, як лінію було відключено системою захисту.



Зазначається, що під час попередніх двох відключень зовнішнього електропостачання ЗАЕС – 8 і 12 жовтня відповідно – аварійні дизель-генератори станції забезпечували резервну електроенергію, необхідну для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки.

Проте вчора ЗАЕС продовжувала отримувати електроенергію від зовнішньої лінії 330 кВ, яка постачає електроенергію через резервну систему, відновлену наприкінці минулого тижня.

Після повторного підключення лінії 750 кВ, ЗАЕС тепер має в наявності обидві лінії, хоча ситуація з енергопостачанням залишається нестабільною, сказав генеральний директор Гроссі.

Окремо команда МАГАТЕ на місці дізналася про звільнення заступника гендиректора ЗАЕС Валерія Мартинюка, якого затримали на початку минулого тижня. Генеральний директор Гроссі привітав його звільнення.

Проте він висловив глибоку стурбованість нещодавніми затриманнями двох інших співробітників ЗАЕС.