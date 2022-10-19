За місяць аукціонів держава отримала від приватизації понад мільярд гривень

За місяць проведення аукціонів за новим законом держава заробила понад 1 млрд грн на приватизації державного майна. Усі ці кошти підуть на оборону держави.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця голови Комітету ВР з питань економічного розвитку Роксолана Підласа.

Вона зазначила, що всі активи передадуть українським компаніям, які готові інвестувати в розширення бізнесу навіть під час війни.

"Для держави це подвійна вигода: по-перше, зростання ВВП, по-друге – надходження від приватизації в державному бюджеті. Все, що заробляє сьогодні країна, в тому числі від приватизації – іде прямо на оборону, оскільки міжнародні партнери фінансують тільки соціальні видатки", – пояснила нардепка.

За словами Підласої, не зважаючи на складну безпекову ситуацію, на аукціонах спостерігається така ж конкуренція, як і минулого року: в середньому 3,5 учасники. Однією з причин є спрощення правил приватизації, яке парламент ухвалив у серпні.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів своєю постановою вніс зміни до Порядку проведення електронних аукціонів із продажу об’єктів малої приватизації, серед іншого, передбачивши проведення повторного електронного аукціону методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.