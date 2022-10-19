Російські війська обстріляли енергетичні об’єкти на Вінниччині, – ОВА
Російські війська знову завдали удару по енергетичним об’єктам у Вінницькій області.
Про це голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Борзов повідомив у Telegram.
"Знову ворог б’є по енергетичним об’єктам. Є влучання і по Вінницькій області. Рятувальні служби працюють на місці", – написав голова ОВА.
Раніше у середу він зазначав, що Вінницька область знаходиться під ракетним обстрілом.
Як повідомлялося, минулого тижня у Вінницькій області було запроваджено режим тотальної економії електроенергії після того, як 11 жовтня ворог двічі атакував дронами-камікадзе Ладижинську ТЕС на Вінниччині.
Нагадаємо, з 10 жовтня Росія цілеспрямовано обстрілює об’єкти критичної інфраструктури (переважно об’єкти енергопостачання) по всій Україні. Внаслідок цього минулого тижня електропостачання було порушено у 15 областях, а "Укренерго" було вимушене застосувати графіки аварійного відключення електропостачання.
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