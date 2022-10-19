Росія вивела з ладу чверть енергоблоків електростанцій ДТЕК
Масштаби російських атак на енергетичні об’єкти України в умовах підготовки до проходження осінньо-зимового періоду 2022/2023 років виявилися більшими за очікувані.
Про це заявив виконавчий директор енергохолдингу ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми входимо у дуже складний період, до якого готувалися, але все одно не чекали таких масштабних атак та руйнувань", – сказав голова ДТЕК.
Топменеджер уточнив, що за останні три тижні кількість енергоблоків ТЕС компанії, що працюють, зменшилася на чверть, переважно внаслідок завданих російськими ударами пошкоджень об'єктів і обладнання ТЕС.
За його словами, наразі стан енергозабезпечення на території України залежатиме від того, наскільки швидко енергетики зможуть відновлювати пошкоджені об'єкти.
"Ми робимо все можливе і більше, щоб якнайшвидше повернути об'єкти в роботу", – запевнив Сахарук.
Водночас він звернув увагу на те, що процес відновлення є досить складним і компанія хотіла б отримати кошти на його фінансування з державного бюджету або за рахунок підвищення тарифів на електроенергію та її розподіл.
За його словами, оцінка руйнувань об'єктів компанії внаслідок обстрілів "невдовзі обчислюватиметься мільярдами гривень".
Як повідомлялося, НКРЕКП планує з 1 грудня підвищити тарифи на послуги із розподілу електроенергії для регіональних операторів систем розподілу (ОСР, більшість з них відомі як "обленерго") на 42,9-94,3% за першим класом напруги та на 35,3-76,3% – за другим.
Ключовими причинами подальшого підвищення тарифів є падіння рівня оплати електроенергії в умовах війни, а також очікуване зростання ціни електроенергії на спотовому ринку.
Нагадаємо, ДТЕК об'єднує енергетичні активи Ріната Ахметова.
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