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Новини
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Росія вивела з ладу чверть енергоблоків електростанцій ДТЕК

тес,криворізька

Масштаби російських атак на енергетичні об’єкти України в умовах підготовки до проходження осінньо-зимового періоду 2022/2023 років виявилися більшими за очікувані.

Про це заявив виконавчий директор енергохолдингу ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми входимо у дуже складний період, до якого готувалися, але все одно не чекали таких масштабних атак та руйнувань", – сказав голова ДТЕК.

Топменеджер уточнив, що за останні три тижні кількість енергоблоків ТЕС компанії, що працюють, зменшилася на чверть, переважно внаслідок завданих російськими ударами пошкоджень об'єктів і обладнання ТЕС.

За його словами, наразі стан енергозабезпечення на території України залежатиме від того, наскільки швидко енергетики зможуть відновлювати пошкоджені об'єкти.

"Ми робимо все можливе і більше, щоб якнайшвидше повернути об'єкти в роботу", – запевнив Сахарук.

Водночас він звернув увагу на те, що процес відновлення є досить складним і компанія хотіла б отримати кошти на його фінансування з державного бюджету або за рахунок підвищення тарифів на електроенергію та її розподіл.

За його словами, оцінка руйнувань об'єктів компанії внаслідок обстрілів "невдовзі обчислюватиметься мільярдами гривень".

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Як повідомлялося, НКРЕКП планує з 1 грудня підвищити тарифи на послуги із розподілу електроенергії для регіональних операторів систем розподілу (ОСР, більшість з них відомі як "обленерго") на 42,9-94,3% за першим класом напруги та на 35,3-76,3% – за другим.

Ключовими причинами подальшого підвищення тарифів є падіння рівня оплати електроенергії в умовах війни, а також очікуване зростання ціни електроенергії на спотовому ринку.

Нагадаємо, ДТЕК об'єднує енергетичні активи Ріната Ахметова. 

Автор: 

росія (14183) ТЕС (677) електроенергія (4235) ДТЕК (1359)


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Топ коментарі
+3
А погудіти не намагалися, як в 2014? Може цього разу допомогло б?
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19.10.2022 17:26
+2
Чому не за рахунок конфіскованої власності росіян?
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19.10.2022 17:58
+2
"до якого готувалися, але все одно не чекали таких масштабних атак та руйнувань"
Як школярі про невиконану домашню роботу. Готувалися, готувалися і неприготувалися... Бо асфальт цікавіший за оборону, а піпл все схаває.
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19.10.2022 21:37
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ні, у нас дарогі, всьо астальноє падаждіот!
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19.10.2022 16:22 Відповісти
А погудіти не намагалися, як в 2014? Може цього разу допомогло б?
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19.10.2022 17:26 Відповісти
Чому не за рахунок конфіскованої власності росіян?
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19.10.2022 17:58 Відповісти
томушо нічого насправді не конфісковується, або собі в карман, лохи за все заплатять, буде всім нам "роттердам ++++++" в кубі але цей раз ніхто і не кукарікне, зуб даю.
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19.10.2022 22:04 Відповісти
а чому не за рахунок ахметова? у нього нема чого продати в Лондоні?
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19.10.2022 23:26 Відповісти
"до якого готувалися, але все одно не чекали таких масштабних атак та руйнувань"
Як школярі про невиконану домашню роботу. Готувалися, готувалися і неприготувалися... Бо асфальт цікавіший за оборону, а піпл все схаває.
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19.10.2022 21:37 Відповісти
треба всю енергетику повернути в державну власність
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20.10.2022 08:42 Відповісти
Кому? Слугам? А в державній власності інші люди? У них є ППО? Що ти пишеш?
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20.10.2022 09:56 Відповісти
Все у них "більше, ніж очікували"! А розумом пробовали?
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20.10.2022 09:59 Відповісти
Чому власник ДТЕК не придбав з початку війни засоби ППО для захисту своїх ТЕЦ,ахметова лишень прибутки цікавлять тепер народ переконався як діє закон від зе-презедента "про олігархів-все перекинем на плечі громадян!
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20.10.2022 12:47 Відповісти

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