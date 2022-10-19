Ще один банк у Киргизстані перестав обслуговувати російські картки "Мир"

Киргизський "Банк Азії" став четвертим киргизьким банком, який офіційно припинив обслуговування карток російської платіжної системи "Мир".

Про це йдеться в повідомленні банку.

"Інформуємо вас про те, що з 18 жовтня 2022 року призупинено обслуговування карток "Мир" у банкоматах та POS терміналах банку. Просимо вибачення за незручності і дякуємо за розуміння", – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що киргизстанські банки "Компаньйон", "Дос-Кредобанк" та "Бакай банк" призупинили обслуговування карток російської платіжної системи "Мир".

До того про відмову від роботи з російською платіжною системою заявили спочатку приватні турецькі банки IsBank та DenizBank, а 27 вересня до них приєдналися три державні – Ziraat Bankasi, VakifBank та Halkbank. Таким чином, у Туреччині більше не залишилося банків, які приймають російські карти "Мир".

Банки пояснили таке рішення попередженням OFAC, згідно з яким фінансові інститути не зі США, укладаючи угоди з російською Національною системою платіжних карток (НСПК), ризикують виявитися залученими до дій щодо обходу американських санкцій.

Станом на початок вересня карти "Мир" приймалися в 11 країнах: Туреччині, В'єтнамі, Південній Кореї, Вірменії, Узбекистані, Білорусії, Казахстані, Киргизії, Таджикистані, Південній Осетії та Абхазії. Однак у вересні ціла низка банків із цих країн припинила обслуговувати російські картки.

У жовтні також стало відомо, що Шрі-Ланка також відмовилася приймати російські платіжні картки "Мир".

Банківська система Киргизстану працює з картками "Мир" з 2019 року. Загалом у цій країні 23 комерційні банки.