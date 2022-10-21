Toyota звільняє понад 2000 працівників свого заводу в Росії

У Росії почали звільняти співробітників петербурзького заводу ТОВ "Тойота Мотор" (російський підрозділ автоконцерну Toyota Motor Corporation).

Інформацію про це підтвердив голова комітету з праці та зайнятості Санкт-Петербурга Дмитро Чернейко, повідомляє російський Інтерфакс.

"Грамотні керівники на "Тойоті" основну частину співробітників звільняють за згодою сторін, і це не відображається у статистиці скорочень. Умови звільнення більш ніж щедрі, з перевищенням норм російського законодавства: це 12 середньомісячних зарплат плюс одна середньомісячна заробітна плата за кожен рік, відпрацьований на заводі", – сказав Чернейко.

Він підтвердив, що йдеться про понад 2 тис. осіб.

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Як повідомлялося, наприкінці вересня японський автоконцерн Toyota оголосив, що остаточно припиняє виробництво в Росії, а завод компанії в Шушарах (Санкт-Петербург) буде законсервовано.

Виробництво автомобілів на заводі у Санкт-Петербурзі було призупинене ще 4 березня через перебої у постачанні ключових матеріалів і деталей.

На майданчику в Петербурзі випускалися моделі Camry та RAV4, які традиційно входили до топ бестселерів російського ринку. Потужності було розраховано на випуск 100 тис. автомобілів на рік. У 2021 завод наростив випуск на 20%, до 80,8 тис. машин, за той же період компанія реалізувала на російському ринку 117,3 тис. машин (з урахуванням Lexus). Підприємство також постачало машини до Казахстану, Білорусі та Вірменії.

У березні японський автоконцерн Toyota Motor Corp. ухвалив рішення тимчасово зупинити виробництво автомобілів у Росії через військову агресію РФ проти України.