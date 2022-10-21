Південнокорейський виробник техніки LG закриє свій завод у Росії, – ЗМІ

Південнокорейський виробник побутової техніки LG планує закрити свій завод у Підмосков’ї, який виробляє холодильники, пральні машини та телевізори, і перенести виробництво з Росії до Узбекистану або Казахстану.

За даними джерел російського видання "Коммерсант" на місцевому ринку, наразі керівництво LG обговорює можливість перенесення виробництва з Росіх в Узбекистан на потужності компанії Artel.

За словами співрозмовника агентства, частину топменеджменту російського LG вже релокували до Ташкента.

Водночас джерело видання у Казахстані стверджує, що LG домовляється про перенесення виробництва з владою цієї країни. У LG там з 1998 року вже працював завод в Алмати (випускав той же асортимент, що і російський), але кілька років тому його закрили.

ТОВ "ЛГ Електронікс Рус" (належить LG Electronics Inc) належить завод у Московській області площею 22 тис. кв. м. У 2021 році виручка підприємства склала 119 млрд руб., чистий прибуток – 7 млрд руб. До кінця 2019 року акумульовані інвестиції в проект досягли $493 млн (30,4 млрд руб.), йдеться на сайті LG.

За даними Holodilnik.ru, у січні-серпні частка LG в РФ у сегменті пральних машин склала 17% (за той же період 2021 року – 22%), холодильників – 10% (порівняно із 12%), телевізорів – 7,8% (15,2%).

Читайте також: Toyota звільняє понад 2000 працівників свого заводу в Росії

Як повідомлялося, після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого виробники електроніки та побутової техніки почали зупиняти постачання продукції до РФ, LG зробила це в середині березня.

Згодом американська Whirlpool (випускала в Липецькій області техніку Indesit, Whirlpool, Hotpoint) продала активи в РФ турецькій Arcelik (техніка Blomberg, Beko та ін.), німецький Bosch розпочав пошуки покупця на свій бізнес у країні.