Україна зібрала врожай із 67% запланованих площ, – Мінагрополітики

Українські аграрії до 21 жовтня зібрали 44,1 млн тонн основних сільськогосподарських культур (+10,8 млн тонн за період 7-21 жовтня) із загальної площі 13,13 млн га (+3,03 млн га).

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.

За два тижні загальна площа сільгоспугідь, з яких зібрано врожай, збільшилася на 5% – до 67% від запланованих площ.

У розрізі культур завершено збирання пшениці, ячменю, гороху та ріпаку. Просо зібрано з 93% (+17 процентних пунктів за два тижні), гречка – з 88% (+40 п.п.), соняшник – з 68% (+40 п.п.), соя – з 52% (+38 п.п.), цукрові буряки – з 49% (+30 п.п.), кукурудза – з 12% (+10 п.п.).

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За даними Мінагрополітики, остаточний урожай пшениці в поточному сезоні склав 19,2 млн тонн з 4,7 млн га, ячменю – 5,5 млн тонн з 1,6 млн га, ріпаку – 3,1 млн тонн з 1,96 млн га, гороху – 261 тис. тонн із 111,5 тис. га.

Крім того, до 21 жовтня сумарно зібрано 7 млн ​​тонн соняшнику (+4,4 млн тонн за два тижні) з 3,2 млн га (+1,9 млн га), 4,2 млн тонн цукрових буряків (+2,6 млн тонн) з 89 тис. га (+55,6 тис. га), 2,7 млн. тонн кукурудзи (+2,3 млн. тонн) з 528 тис. га (+432 тис. га), 1,9 млн. тонн сої (+1,4 млн тонн) із 798 тис. га (+587 тис. га), 141 тис. тонн гречки (+56 тис. тонн) із 104 тис. га (+46 тис. га), а також 97 тис. тонн проса (+20 тис. тонн) із 42 тис. га (+9 тис. га).

За даними міністерства, середня врожайність по всіх культурах у поточному сезоні склала 39,1 ц/га, у тому числі кукурудзи – 50,7 ц/га, пшениці – 41,2 ц/га, ячменю – 35,1 ц/га, ріпаку – 28,9 ц/га, сої – 23,6 ц/га, гороху – 23,4 ц/га, проса – 23,3 ц/га, соняшнику – 21,9 ц/га, гречки – 13,6 ц/га, цукрових буряків – 478 ц/га.

Раніше повідомлялося, що Міністерство аграрної політики та продовольства прогнозує урожай зернових та олійних культур цьогоріч на рівні 65-67 млн тонн.

За даними Держстату, сумарний валовий збір зернових і зернобобових культур в Україні у 2021 році склав 86,01 млн тонн, що на 32,5% більше, ніж роком раніше. Зокрема, врожай пшениці склав 32,15 млн тонн (+29,2%), ячменю – 9,44 млн тонн (+23,6%), кукурудзи – в 42,11 млн тонн (+39%).