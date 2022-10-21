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До початку опалювального сезону повністю готові 18 областей, – Чернишов

опалення

На сьогодні 18 областей повністю готові до початку опалювального сезону.

Про це повідомивміністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає Укрінформ.

"98% стан готовності будинків до опалювального сезону, 99% – стан готовності котелень. 18 областей повністю готові до початку опалювального сезону", – сказав Чернишов.

Він уточнив, що в більшості областей готовність житлового фонду вже становить 100%, однак у Донецькій області – лише 51,5%, що пов'язано із бойовими діями.

Чернишов нагадав, що рішення про увімкнення опалення ухвалює місцева влада. З огляду на очікувані погодні умови, міністр прогнозує, що більшість міст розпочне опалювальний сезон на початку листопада.

Водночас, у соціальних закладах опалювальний сезон починається раніше, ніж у житловому фонді. За словами Чернишова, уже опалюється понад 4 тис. закладів соціальної сфери.

Як повідомлялося, раніше влада Києва ухвалила рішення про початок опалювального сезону у столиці з 20 жовтня.

Опалювальний сезон розпочала також Полтава. 

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