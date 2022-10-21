Кабмін знову відклав запровадження вимог до якості автогазу

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 21 жовтня, відклав вступ у дію вимог Технічного регламенту до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей до припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Він уточнив, що відповідні зміни внесено до постанови Кабміну №667 від липня 2020 року, якою затверджено цей Технічний регламент.

Як повідомлялося, рік тому Кабінет міністрів вже переносив термін набрання чинності нормами вказано Технічного регламенту з 5 листопада 2021 року на 5 листопада 2022 року.

Перед цим, у квітні 2021 року, уряд переносив строк набрання чинності технічного регламенту на скраплений газ з 5 травня на 5 листопада 2021 року через неготовність Міненерго до впровадження цієї норми.

Нагадаємо, Кабмін затвердив Технічний регламент щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей ще у липні 2020 року.

Проте 3 лютого 2021 року Кабмін ухвалив рішення про перенесення терміну набрання чинності нормами ТР на скраплений газ з 4 лютого на 5 травня 2021 року.