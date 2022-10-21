Росія зможе частково обійти цінові обмеження на нафту, – Reuters

Росія може отримати доступ до достатньої кількості танкерів, щоб доставити більшу частину своєї нафти поза межами нового обмеження цін G7.

Про це заявили Reuters гравці галузі та офіційний представник США.

Країни "Великої сімки" домовилися минулого місяця обмежити продажі російської нафти за вимушено низькою ціною до 5 грудня, але зіткнулися з обуренням головних гравців світової нафтової промисловості, які побоювалися, що цей крок може паралізувати торгівлю в усьому світі.

Місяці дискусій між США та цими страховими, торговельними та транспортними компаніями зменшили занепокоєння щодо їхнього впливу санкцій, але всі сторони тепер усвідомлюють, що Росія може значною мірою обійти цей план своїми власними кораблями та послугами.

Читайте також: В уряді Росії планують збільшити експорт нафти попри санкції

Прогнози щодо стійкості російської нафтової торгівлі та подробиці дискусій між Вашингтоном і світовою нафтовою індустрією та послугами раніше не публікувалися.

Оцінки того, що до 80-90% російської нафти продовжуватимуть надходити за межами механізму обмеження, якщо Москва намагатиметься ним знехтувати, не є необґрунтованими, заявив Reuters чиновник Мінфіну США.

За такого сценарію лише від 1 млн до 2 млн барелів на день (барелів на добу) експорту російської сирої та нафтопродуктів може бути закрито, сказав чиновник.

У вересні Росія експортувала понад 7 млн барелів на добу.

Це може створити фінансові та технічні труднощі для Росії, але також позбавить світ 1-2% його світової пропозиції саме тоді, коли інфляція зростає та наближається рецесія.

США знають про те, що деякі кораблі змінюють країну походження, а торговельні організації переміщуються за межі G7, щоб уникнути плану.

Росія понесе витрати через необхідність здійснювати більш тривалі рейси і буде переведена в категорію страхування і фінансування низької якості, що вселяє в США оптимізм. Росія буде змушена згодом продавати в межах цінової межі.

Індія та Китай збільшили закупівлі російської нафти за різкими знижками в останні місяці, але жодна з цих країн не схвалила обмеження. Цього тижня Індія заявила, що розгляне план.

США бачать, що обмеження ціни дає Китаю та Індії можливість купувати російську нафту за нижчими цінами, що приносить користь їхнім економікам.

"Теоретично є достатньо великий тіньовий флот, щоб продовжити потоки російської сирої нафти після 5 грудня", – сказав голова відділу мокрих перевезень гіганта торгівлі товарами Trafigura Андреа Оліві.

"Багато з цих тіньових суден зможуть самострахуватися або вони зможуть бути застраховані російською P&I", – додав він, маючи на увазі страхування захисту та відшкодування.

Банк JP Morgan вважає вплив обмеження ціни приглушеним, оскільки Росія майже повністю обійшла заборону, розподіляючи китайські, індійські та власні кораблі, середній вік яких становить майже 20 років, що є відносно давніми за стандартами судноплавства.

Це може призвести до скорочення російського експорту в грудні лише на 600 тис. барелів на день порівняно з вереснем, додав банк.

Зі слів голови економічного відділу швейцарської компанії з управління активами Julius Baer Норберта Рукера, переміщуються не тільки кораблі, а й служби, необхідні для їхнього руху і руху їхніх нафтових вантажів.

"Нафтотрейдери, які торгують російською нафтою, більше не перебувають у Швейцарії, Женеві чи Лондоні. Вони переміщаються на Близький Схід. Якщо ви подивіться на азіатських покупців нафти, кораблів, страховки, то, схоже, все це все частіше робиться з Азії", – сказав він. Рукер.

Узгоджений у вересні план обмеження цін G7 було запропоновано США гравцям галузі як запобіжний клапан для повної заборони ЄС на постачання з Росії, схваленої в червні. Послуги страхування, які враховують законодавство ЄС, забезпечують 95% світової торгівлі нафтою з суден, а це означає, що дії ЄС могли б зупинити більшу частину російського експорту.