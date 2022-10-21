Громади зможуть отримати майже безвідсоткові позики на проєкти термомодернізації, – Шмигаль

Уряд затвердив постанову, якою до 0,25% річних знижується кредитна ставка на проєкти з термомодернізації адміністративних будівель, шкіл та лікарень.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 21 жовтня.

"Ідеться про програму від Європейського інвестиційного банку в розмірі 300 млн євро, яка була підписана два роки тому. Ми переглянули умови, і тепер громади фактично отримують можливість майже безвідсоткових позик на відповідні проєкти термомодернізації. Це сприятиме зменшенню споживання енергоресурсів у майбутньому", – зазначив Шмигаль.

Також він повідомив, що цього тижня в Україні розпочинається опалювальний сезон. Лікарні, школи й інші соціальні об'єкти або вже підключені, або під'єднуються до тепла прямо зараз. Житловий фонд так само починають поступово підключати в більшості міст країни.

Читайте також: Кабмін запустив програму "Відновлення" в межах роботи Фонду енергоефективності

Шмигаль звернувся до представників місцевої влади з нагадуванням та закликом так само економно підходити до споживання енергоресурсів.

"Уряд не підвищував тарифи на газ і дав можливість закупити його за пільговою ціною. Але це не означає, що за цей газ ніхто не платить. Тому економія і ще раз економія. Електроенергії, газу, тепла. Все це важливо для перемоги на енергетичному фронті", зауважив Шмигаль і додав, що так само важливо сплачувати за комунальні послуги, оскільки кожна гривня конвертується в ремонт, додаткове обладнання, можливість постачати світло, воду й тепло в кожну домівку.

Прем’єр-міністр додав, що вчора,20 жовтня, українці у вечірні години знизили споживання електроенергії на 5,4% порівняно з попереднім днем.