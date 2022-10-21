Енергоспівтовариство готове допомогти Україні стягнути з Росії збитки навколишньому середовищу, – Міндовкілля

Енергетичне Співтовариство висловило готовність допомогти Україні визначити розмір збитків навколишньому середовищу внаслідок російської військової агресії для його майбутнього відшкодування.

Про це йдеться в повідомленні Міндовкілля за результатами зустрічі першого заступника міністра Руслана Гречаника та заступниці міністра з питань європейської інтеграції Світлани Гринчук з директором Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артуром Лорковським та заступником директора Дірком Бушле.

Зокрема, представники Енергетичного Співтовариства запропонували запустити низку спільних проєктів у сфері захисту довкілля. Вони зауважили, що їх турбують не лише руйнування російськими військами енергетичної інфраструктури України, а й шкода довкіллю.

Лорковський заявив, що Енергетичне Співтовариство готове допомогти Україні з розробкою кейсів щодо обрахунку шкоди довкіллю від російської агресії, аби потім Україна могла правильно представити ці справи у міжнародному суді. Залучити для цього міжнародні юридичні компанії.

Мінприроди та Енергоспівтовариство планують у рамках майбутньої в листопаді конференції ООН зі зміни клімату (СОР27) у Шарм-еш-Шейху провести спільний захід, на якому обговорити питання методології підрахунку збитків, розробити юридичні кроки для його відшкодування.

Раніше повідомлялося, що за майже вісім місяців війни шкода довкіллю України від агресії РФ оцінюється у понад 37 млрд євро.