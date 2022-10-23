Латвія перевірятиме політичні погляди росіян при продовженні посвідок на проживання

Латвія жорстко перевірятиме всіх росіян, які живуть у країні на постійній чи тимчасовій основі, а частині з них після таких перевірок, імовірно, не продовжать посвідки на постійне проживання (ППП).

Про це заявив глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич, передає Настоящее время.

Нині у Латвії мають посвідки нп проживання близько 10 тис. росіян.

"Ми скорочуватимемо і не продовжуватимемо ППП, які були отримані за інвестиціями, а також за іншими програмами", – підкреслив Рінкевич.

Рінкевич також наголосив, що Латвія не буде приймати й переховувати росіян, які залишають свою країну, намагаючись уникнути мобілізації на розв'язану Росією війну в Україні.

"Ці люди – не проти війни, яку Росія веде в Україні, а проти мобілізації, і це велика різниця. Якщо ви вважаєте, що те, що зараз твориться в Росії, неприпустимо – то виступайте проти російської влади", – пояснив глава МЗС Латвії позицію Риги.

"Знаєте, мене не переконує аргумент, що в Росії ситуацію затиснули так, що ніхто не може вийти на вулиці. Якщо це сто, двісті, тисяча громадян – так. Але їдуть зараз, за ​​нашими даними, десятки тисяч громадян. І я думаю: чому ми повинні їх приймати? Для нас це зокрема питання безпеки", – зауважив Рінкевич.

"Якщо людина визначається, чий Крим, що відбувається в Україні, її ставлення до російської влади – це одне. Якщо людина просто тікає від мобілізації або живе тут і продовжує пропаганду путінського режиму – а є й такі – то це інший випадок, тому я не вважаю, що це шантаж чи тиск, але те, що сталося 24 лютого 2022 року, жорстко змінило ставлення до Росії, і це вина не тільки однієї людини, Путіна: ми тут це бачимо як війну, яку веде вся Росія", – підкреслив Рінкевич.

Раніше повідомлялося, що з міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні чи інші види віз тим громадянам РФ, які ухиляються від мобілізації.

Нагадаємо, 19 вересня набула чинності заборона на в'їзд до країн Балтії та Польщі росіян з шенгенськими візами.

Як повідомлялося, із 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ.

Громадяни Росії більше не можуть оформлювати віз для поїздок до країн Шенгенської зони за спрощеною процедурою. Кількість нових віз для росіян має істотно скоротитися. Збір за оформлення візи тепер становить 80 євро замість 35 євро. Крім того, буде потрібно більше документів, збільшиться час оформлення та буде обмежено видачу багаторазових віз.