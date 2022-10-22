У Луцьку фактично зруйнований енергетичний об’єкт, – міський голова

У Луцьку внаслідок ракетних ударів з боку російських військових був фактично зруйнований енергетичний об’єкт.

Про це у Telegram повідомив міський голова Ігор Поліщук.

"Пошкодження об‘єкту енергетики, по якому було здійснено влучання критичні. Фактично він знищений. Наразі його відновлення неможливе", – зазначив він.

За попередньою інформацією, влучання було здійснено трьома ракетами Х-101.

Як повідомили в "Укренерго", 22 жовтня російські військові здійснили ракетну атаку на енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня.