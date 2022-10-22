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Новини
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У Луцьку фактично зруйнований енергетичний об’єкт, – міський голова

електроенергія

У Луцьку внаслідок ракетних ударів з боку російських військових був фактично зруйнований енергетичний об’єкт.

Про це у Telegram повідомив міський голова Ігор Поліщук.

"Пошкодження об‘єкту енергетики, по якому було здійснено влучання критичні. Фактично він знищений. Наразі його відновлення неможливе", – зазначив він.

За попередньою інформацією, влучання було здійснено трьома ракетами Х-101.

Як повідомили в "Укренерго", 22 жовтня російські військові здійснили ракетну атаку на енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня.

Автор: 

Луцьк (28) електроенергія (4235) Волинська область (147)


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Топ коментарі
+6
Масовані пуски з різних напрямків, ракетами різного типу - от і результат. Ніяка ППО не має результативності збиття 100% повітряних цілей. Наша ППО працює, і подяка їм за те, що вони бивають те, що можливо і неможливо з їх рівнем техніки.
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22.10.2022 16:30
+4
іди на куй, "прєдсказателль".
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23.10.2022 17:54
+1
"Запад," ЩО мав зняти свої ппо І ПЕРЕДАТИ нам, а ДЕ НАШІ "ДНІПРО" Й ІНШІ, які прочинали розробляти зп Петра і поховали за обрізаного жида?
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23.10.2022 18:19
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Схоже зрадники доповіли місця розміщення ППО, інакше пояснити такі катастрофічні руйнування неможливо.
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22.10.2022 15:05 Відповісти
Масовані пуски з різних напрямків, ракетами різного типу - от і результат. Ніяка ППО не має результативності збиття 100% повітряних цілей. Наша ППО працює, і подяка їм за те, що вони бивають те, що можливо і неможливо з їх рівнем техніки.
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22.10.2022 16:30 Відповісти
Как я и писал раньше:Пока США и Европа раздупляться дать на ПВО-ПРО,то к этому времени уже нечего будет защищать:Рашка уничтожит все ТЕЦ с подстанциями. А куда Европе и США спешить?
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23.10.2022 10:52 Відповісти
іди на куй, "прєдсказателль".
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23.10.2022 17:54 Відповісти
Больше 7 мес войны а Запад только сейчас раздуплился поставить МИЗЕР от того ПВО что имеет,-это ведь факт. А Поставь он 3 мес назад-никаких проблем Украине с Российскими ракетами не было-бы. Даже Зеленский с первых дней войны призывал Запад зк=акрыть небо-Запад отнекивался. Защитить хотя-бы гражданские обьекты энергоинфраструктуры-это Западу было не интересно,он ждал и смотрел. Как раньше в Риме люди ходили смотреть на гладиаторов-ведь интерсное зрелище.
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23.10.2022 18:13 Відповісти
Если бы твой зеленский не ****** столько денег на асфальте - ПВО можно было бы поставить в каждый ПГТ, не говоря уже о миллионниках и стотысячниках!
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23.10.2022 23:30 Відповісти
А сколько дивизионрв С-300 в Крыму оставли, ? Хватило пол Украины закиыть , а ну да они были уже негодные. Да и во время агрессии 2014 , когда вместо победы за 2 недели Мински подписали тоже деньги закапывали только другим способом - банковской реформой , да и запад за 7 месяцев таки действительно "не спешит" насколько известно 1 ЗРК средней дальности - Iris дал - хорошо но маловато , да и Зелерский тоже не готовился так что все хороши. А забыл самое главное , что во вем - виноваты 73%, которые знали кого выберали так - що хай їїстимуть до всирачьки коли очі бачили, а дехто тут все знав і вмів , але був дуже порядний тому і необрали.
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24.10.2022 00:40 Відповісти
Гундосик сначала взял от кремлядей кубометр денег в Омане за слив Украины, потом разминировал весь Юг - а уже потом "с первых дней войны призывал Запад закрыть небо"
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23.10.2022 23:31 Відповісти
У боневтіка у всьому винен захід і США
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24.10.2022 09:05 Відповісти
"Запад," ЩО мав зняти свої ппо І ПЕРЕДАТИ нам, а ДЕ НАШІ "ДНІПРО" Й ІНШІ, які прочинали розробляти зп Петра і поховали за обрізаного жида?
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23.10.2022 18:19 Відповісти

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