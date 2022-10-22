Окупанти спускають воду з Каховського водосховища
Призначений Росією "голова" окупаційної адміністрації Новокаховського району Херсонської області Володимир Леонтьєв заявив, що з Каховського водосховища скидається вода.
Про це він сказав в ефірі пропагандистської програми "Соловйов Live", передає ВВС.
За словами Леонтьєва, це робиться, щоб знизити масштаби збитків у разі руйнування греблі на Каховській ГЕС.
За даними джерел ВВС, Росія вже третій день спускає воду.
"ГЕС продовжує працювати, хоча три агрегати вийшли з ладу. Вона не зупиняла роботи ні на один день з 24 лютого. Останній тиждень збільшено скидання води, щоб у разі негативного розвитку подій кількість води, яка хлине вниз за течією, була б меншою", – сказав Леонтьєв.
Українська влада заявила, що армія РФ замінувала дамбу і може її підірвати, щоб завадити наступу Збройних сил України – і звинуватити у наслідках Київ. У Росії стверджують, що до знищення греблі готуються саме українські військові.
Якщо дамба буде знищена, вода з Каховського водосховища може затопити велику територію вниз по Дніпру, у тому числі в Херсоні та сусідніх районах.
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