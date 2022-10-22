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Окупанти спускають воду з Каховського водосховища

гес,каховська

Призначений Росією "голова" окупаційної адміністрації Новокаховського району Херсонської області Володимир Леонтьєв заявив, що з Каховського водосховища скидається вода.

Про це він сказав в ефірі пропагандистської програми "Соловйов Live", передає ВВС.

За словами Леонтьєва, це робиться, щоб знизити масштаби збитків у разі руйнування греблі на Каховській ГЕС.

За даними джерел ВВС, Росія вже третій день спускає воду.

"ГЕС продовжує працювати, хоча три агрегати вийшли з ладу. Вона не зупиняла роботи ні на один день з 24 лютого. Останній тиждень збільшено скидання води, щоб у разі негативного розвитку подій кількість води, яка хлине вниз за течією, була б меншою", – сказав Леонтьєв.

Українська влада заявила, що армія РФ замінувала дамбу і може її підірвати, щоб завадити наступу Збройних сил України – і звинуватити у наслідках Київ. У Росії стверджують, що до знищення греблі готуються саме українські військові.

Якщо дамба буде знищена, вода з Каховського водосховища може затопити велику територію вниз по Дніпру, у тому числі в Херсоні та сусідніх районах.

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ГЕС (126) Каховка (15) окупація (184)


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Нам треба також спустити воду з усіх інших водосховищ хоча б наполовину. Хто знає чи не поцілять рашисти в дамби...
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24.10.2022 00:01 Відповісти

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