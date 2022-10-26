У додатку "Київ Цифровий" з’явилась англомовна версія
У застосунку "Київ Цифровий" з’явилась англомовна версія для іноземних користувачів.
Про це йдеться в повідомленні Київськї міської державної адміністрації.
Зокрема, в оновлену версію застосунку додали вхід із іноземних номерів телефону, окрім російських. Сповіщення про тривоги, відбої та комендантську годину надходитимуть англійською.
Мову з української на англійську можна змінити під час входу в застосунок або у профілі.
Kyiv Digital – не точна копія українського застосунку, а спеціальна версія для іноземних мешканців і гостей міста. Вона об’єднує головні сервіси, корисні контакти та фонди для підтримки України.
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