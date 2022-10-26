Банкіри планують посилити вимоги до позичальників, – опитування НБУ

Українські банки у наступні 12 місяців очікують підвищення вимог до позичальників, погіршення якості кредитного портфеля, а також посилення усіх видів ризиків окрім ризику ліквідності.

Про це свідчать результати опитування банків, проведеного Національним банком України (НБУ) у третоьму кварталі поточного року.

"Опитування засвідчило, що респонденти стримано оцінюють перспективи відновлення кредитування: позики бізнесу лише незначно зростуть, а роздрібні кредити надалі скорочуватимуться. Великі банки оптимістичніші з приводу перспектив корпоративного кредитування", – зазначається у результатах опитування.

При цьому у наступні три місяці кредитні стандарти для бізнесу дедалі посилюватимуться.

"Банки скоротили рівень схвалення заявок на всі види корпоративних кредитів. Це виявлялося через вищі процентні ставки, менші суми та строки кредитів, а також додаткові обмеження, встановлені для позичальників", – зауважують в НБУ.

Також посилилися стандарти роздрібного кредитування, більшою мірою для іпотеки.

"За результатами поточного опитування, рівень схвалення заявок на роздрібне кредитування скоротився. Банки посилили умови схвалення заявок на іпотеку: збільшили відсоткові ставки, заставні вимоги та співвідношення суми кредиту і вартості іпотечної застави (LTV). Водночас фінустанови зменшили строк і розмір споживчого кредиту, а також збільшили його вартість", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Бізнес прогнозує звільнення працівників і девальвацію гривні, – опитування НБУ

Фінустанови також очікують погіршення якості кредитного портфеля в наступні 12 місяців. При цьому банки сподіваються на зростання фондування, переважно за рахунок припливу коштів населення.

При цьому більшість банків третій квартал поспіль повідомляють про посилення стандартів корпоративного кредитування, більшою мірою для довгострокових, валютних кредитів та позик великому бізнесу. Водночас стандарти кредитування домогосподарств посилювалися третій квартал поспіль, більшою мірою для іпотеки.

Учасники опитування також вказали на значне зростання процентного, валютного та операційного ризиків.

Як повідомлялося, Національний банк України публікує "Опитування про умови банківського кредитування" щокварталу. Поточне опитування проводилося з 16 вересня до 7 жовтня серед кредитних менеджерів 26 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 93%.