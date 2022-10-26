Російські лісопереробні підприємства скаржаться на падіння виробництва через санкції

Російське ВАТ "Тернейліс" (Приморський край, одне з найбільших лісозаготівельних підприємств Далекого Сходу) може зупинити виробництво через санкції та внутрішні обмеження.

Про це повідомив губернатор Примор'я Олег Кожем'яко, передає російський Інтерфакс.

"Склалася вкрай складна обстановка в лісопромисловому комплексі через ті заборони, які були введені стосовно недружніх країн. Це торкнулося тріски, це торкнулося шпону, і багато наших підприємств сьогодні вже починають працювати у збиток. Це, по суті, скорочення людей..., це збитки, які надалі, так чи інакше, призведуть до зупинки деяких підприємств", – сказав російський чиновник.

За його словами, загроза зупинки виникла для підприємств групи "Тернейліс", де працюють близько 3 тисяч працівників.

Гендиректор і співвласник ВАТ "Тернейліс" Володимир Щербаков пояснив, що наразі про повну зупинку виробництва не йдеться. Проте, компанія потребує підтримки від держави.

"Група "Тернейліс" – практично на 100% експортоорієнтоване виробництво. З червня 2022 року ми працюємо з великими збитками через вимушене скорочення обсягів лісозаготівлі та виробництва шпону. Скорочень персоналу у нас немає. Якщо не будуть відкриті експортні ринки, то, можливо, доведеться і зупиняти ті чи інші підприємства", – пояснив Щербаков.

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За його словами, ситуацію можна виправити та повернути рентабельність бізнесу за рахунок зняття обмежень на експорт сирих пиломатеріалів та хвойних порід.

У листопаді 2021 року Росія запровадила експортні мита щодо окремих видів лісоматеріалів з низьким рівнем переробки – вологістю понад 22% і завтовшки та шириною понад 10 см.

Водночас з 10 липня почали діяти санкції ЄС на імпорт російських пиломатеріалів та іншої продукції лісопромислового комплексу.

"Тернейліс" працює в Тернейському, Червоноармійському, Дальнегорському, Кавалерівському та Пожарському районах Приморського краю. Японській Sumitomo Corp. належать 45% акцій ВАТ "Тернейліс", гендиректору Володимиру Щербакову – 30%.