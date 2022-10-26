Міненерго закликало Євросоюз закачати газ в українські сховища

Міністр енергетики України Герман Галущенко закликав Європу використати вільні потужності українських підземних сховищ газу (ПСГ).

Про це Галущенко написав у Twitter, передає Інтерфакс-Україна.

"Ціни на газ на найнижчому рівні за кілька місяців. Прекрасна можливість використовувати найбільші в Європі підземні сховища газу з 15 млрд кубометрів вільних потужностей. Цієї зими знадобляться додаткові обсяги газу", – зазначив Галущенко.

За даними Gas Infrastructure Europe, запаси газу в ПСГ ЄС станом на 24 жовтня зросли до 93,79%. Приріст за останню звітну добу становив 0,16 процентного пункту. В абсолютному значенні в ПСГ накопичено понад 100 млрд кубометрів активного газу.

Також до максимального рівня за три роки зросли запаси скрапленого газу в резервуарах приймальних терміналів. Європейські термінали СПГ у жовтні працюють із продуктивністю близько 61%. У вересні та серпні – 59%.

Раніше повідомлялося, що газотранспортна система України продовжує збільшувати прийом природного газу з Європи з подальшим його закачуванням у підземні сховища на тлі зниження цін на нього.

До того повідомлялося, що ціна на газ у Європі під час торгів 24 жовтня опустилася нижче за $1000 за тисячу кубометрів уперше з 14 червня.