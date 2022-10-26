Ринок нафти вже пристосовується до санкцій проти Росії, – Reuters

Саудівська нафтогазова компанія Saudi Aramco заявила, що світовий ринок нафти вже пристосовується до санкцій проти Росії, коли Росія переспрямовує потоки сирої нафти в Азію з Європи, а інші виробники роблять протилежний перехід.

Про це повідомляє агентство Reuters, передає enkorr.

"Перегрупування відбувається. Росіяни, маючи належний дисконт, можуть розміщувати свою нафту на різних ринках", – сказав головний виконавчий директор найбільшої у світі нафтової компанії на другий день заходу Future Investment Initiative в Ер-Ріяді Амін Насер

Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман захистив рішення ОПЕК+ скоротити видобуток нафти, водночас критикуючи основних імпортерів за спроби приборкати ціни, продаючи свої запаси. Його коментарі з’явилися після того, як на початку цього місяця ОПЕК і її партнери роздратували Білий дім, вирішивши скоротити видобуток сирої нафти на 2 млн барелів на день (б/д).

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Раніше 26 жовтня колишній міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив на заході, що Китай збирається пережити значне уповільнення.

"Очевидно, що Китай матиме значне уповільнення, і це вплине на світову економіку. Речі погіршаться, перш ніж покращаться", – сказав Мнучін, нині керуючий партнер Liberty Strategic Capital.

Мнучін також сказав, що очікує, що прибутковість 10-річних казначейських облігацій досягне піку в 4,5%. Облігації казначейства різко зросли 25 жовтня на тлі ознак того, що підвищення ставок Федеральної резервної системи (ФРС) починає завдавати шкоди економіці.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія веде діалог із багатьма урядами Євросоюзу, який відмовляється закуповувати російську нафту, і вже подвоїла постачання туди.