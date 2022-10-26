Росія готує крадіжку українських підприємств на окупованій території, – ЗМІ

Російський уряд створив спеціальну комісію для передачі підприємств на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей новим власникам.

Спеціальну комісію очолив російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін, його заступником став міністр будівництва та ЖКГ Ірек Файзуллін, пишуть російські видання "Вєдомості" та Forbes із посиланням на джерела близькі до уряду РФ та місцевих депутатів.

Джерело, близьке до уряду, уточнило, що комісія діє у закритому режимі.

Свою зацікавленість у отриманні контролю над українськими підприємствами на окупованій території підтвердив виконавчий директор держкорпорації "Ростєх" Олег Євтушенко.

За даними першого заступника голови комітету Держдуми РФ з безпеки Андрія Лугового, Росія вже встановила зовнішнє управління над Маріупольським металургійним комбінатом імені Ілліча (належить Рінату Ахметову), обговорюється передача залізорудного комбінату в Бердянську, який постачав сировину ММК імені Ілліча та "Азовсталі".

Видання зауважує, що металургійними, хімічними та видобувними підприємствами на окупованих раніше територіях Донецької та Луганської областей України керує створена російськими кураторами організація "Південний гірничо-металургійний комплекс". За даними на її сайті, вона контролює Єнакіївський металургійний завод, Макіївський металургійний завод, коксохімічний завод "Макіївкокс", Ясинівський коксо-хімічний завод, Комсомольське рудоуправління, Стаханівський феросплавний завод, Алчевський металургійний комбінат.

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Нагадаємо, 5 жовтня президент РФ Владімір Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії вже створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

Нагадаємо, 30 вересня російські військові затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова дорогою від станції до Енергодара. Після втручання МАГАТЕ його звільнили 3 жовтня, дозволивши вийти на підконтрольну Україні територію.

За даними української розвідки, на Запорізькій АЕС вже працювали спеціалісти "Росатома". У серпні в "Енергоатомі" повідомляли про плани "Росатома" відключити ЗАЕС від енергосистеми України та перепідключити станцію до енергосистеми Криму, який наразі реалізується окупантами.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.