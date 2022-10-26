Російський бренд смартфонів пішов з Росії

Російський бренд телефонів Inoi (ТОВ "Іной") пішов із країни і тепер позиціонує себе як естонська компанія.

Представник бренду заявив, що компанія "не дає коментарів у РФ, оскільки вона естонська", пише російський "Коммерсант".

За даними видання, компанія ухвалила рішення піти з Росії близько місяця тому.

На офіційному сайті виробника телефонів тепер немає регіонів Росія і Білорусь, зараз замість них використовується прапор СНД.

Водночас пристрої Inoi, як і раніше, продаються у російських магазинах "Ельдорадо", "Сітілінк", "Білайн" та інших.

Бренд Inoi належить колишньому співвласнику IT-дистриб'ютора VVP Group (виступає офіційним постачальником бренду) Сергію Фоміну.

За даними "СПАРК-Інтерфакс", Фомін 3 жовтня купив 100% частки магазину техніки "Байон", торговельну марку якого зареєстровано в Естонії.

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VVP Group розпочала роботу в Росії у 1993 році. У її портфелі крім Inoi бренди смартфонів Samsung, Nokia, Oppo, Infinix та Xiaomi. Сергій Фомін був основним власником групи у 2007-2012 роках.

На офіційному сайті VVP Group зараз також відсутня інформація про представництво в Росії, мапа сайту веде на сторінку Казахстану та Узбекистану.

Під брендом Inoi був створений перший смартфон на російській ОС Sailfish Mobile у 2017 році (пізніше перейменована в "Аврора"), пристрої планувалося постачати російському бізнесу, але продажі не досягли помітних результатів і бренд вирішив перейти на бюджетні Android-смартфони, які складалися у Китаї. Через рік Inoi став лідером з постачання в Росію бюджетних телефонів.

Кнопкові телефони від Inoi за дев'ять місяців 2022 року в Росії посіли восьме місце у своєму сегменті з часткою ринку 5,9% у штучних продажах, за аналогічний період минулого року показник становив 3,1%. За словами співрозмовника на ринку електроніки, в смартфонах Inoi займає менше 1% ринку.