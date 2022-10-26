Mercedes-Benz продав свій завод та йде з РФ (оновлено)

Німецький автоконцерн Mercedes-Benz йде з РФ. Компанія продала свій завод у Підмосков’ї та майно дилеру марки ГК "Автодім".

Про це повідомляє російський "Коммерсант" із посиланням на джерела на ринку.

Зазначається, що Mercedes-Benz закрив угоду з продажу заводу, що належить "Мерседес-Бенц Мануфекчурінг Рус", будівель з сервісними майданчиками та офісом, а також прав дистриб'ютора дилеру "Автодім".

Пізніше в російському представництві Mercedes підтвердили цю інформацію, передає Інтерфакс.

"Mercedes-Benz має намір піти з російського ринку і продати свої частки в місцевих дочірніх компаніях (АТ "Мерседес-Бенц РУС", ТОВ "Мерседес-Бенц Мануфекчурінг Рус", ТОВ "Мерседес-Бенц Файненшл Сервісез Рус", ТОВ "Мерседес-Бенц Банк Рус", OOO "Мерседес-Бенц Капітал Рус") локальному інвестору", – йдеться в заяві автоконцерну.

Поставки автомобілів дорожчі за 50 тис. євро з ЄС і всіх машин із США до РФ заборонені санкціями. Також інші обмеження фактично унеможливлюють стабільні поставки комплектуючих до РФ.



Активи в РФ на кінець 2021 року Mercedes оцінював у 2 млрд євро.



Mercedes став третім виробником у легковому автопромі, який залишає російський ринок. Раніше свої активи продали Renault та Nissan. Також у країні закрився завод Toyota.