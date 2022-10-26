НАБУ повідомило про 15 нових підозр у справі "Роттердам+"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у середу, 26 жовтня, повідомили про підозру 15 особам, причетним до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+", через яку споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 мільярдів гривень у 2018-2019 роках.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, йдеться про другий епізод масштабногого розслідування, пов'язаного із запровадженням цієї схеми.

В НАБУ нагадали, що розслідування першого епізоду справи "Роттердам+" за підозрою шести осіб до організації схеми незаконної переплати понад 19 млрд грн упродовж 2016-2017 років завершили у вересні 2022 року.

Коло підозрюваних у новому епізоді включає:

2 колишніх голів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП, у 2017-2018 роках цю посаду обіймали Дмитро Вовк та Оксана Кривенко);

6 колишніх членів НКРЕКП;

3 чинних членів НКРЕКП;

1 чинного та 1 колишнього працівника НКРЕКП;

1 чинного та 1 колишнього посадовця групи приватних теплогенеруючих компаній.

За версією слідства, шестеро з цих осіб усвідомлено взяли участь у злочині, вони одержали нові підозри за ч.2 ст.364 КК України ("Зловживання владою або службовим становищем"). Дії членів НКРЕКП, які, не розібравшись голосували за затвердження так званої формули "Роттердам+", кваліфікували за ч.2 ст.367 КК України ("Службова недбалість").

Слідство дійшло до висновку, що у так звану формулу "Роттердам+" заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме – на транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту у Роттердамі.

В результаті, як вважають НАБУ і САП, кінцеві споживачі протягом 2016-2019 роках переплатили понад 39 млрд грн, що підтверджується висновком експерта.

"Слідство має докази, що ухвалити таку формулу обчислення НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки", – наголошується у повідомленні.

Ймовірно, йдеться про групу ДТЕК Ріната Ахметова, якій належить цілий ряд теплових електростанцій, а також основні потужності з видобутку власного вугілля в Україні.

"Спочатку регулятор не погоджувався, розуміючи абсурдність включення витрат на транспортування до тарифу, проте в березні 2016 року на зазначену пропозицію пристав. Як наслідок, відбулось зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, що призвело до подорожчання товарів та послуг для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності", – зазначається у повідомленні НАБУ.

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Як повідомлялося, наприкінці вересня новий керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко скасував рішення прокурора САП, який закрив справу "Роттердам+" у минулому році. Він також повністю змінив групу прокурорів у цій справі.

Своєю чергою в Національному антикорупційному бюро (НАБУ) після цих повідомлень заявили про завершення розслідування у справі "Роттердам+" та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення, після чого справу передадуть до суду.

Під час розгляду у ВАКС скарг на закриття справи "Роттердам+" було встановлено, що новою експертизою у ній було підтверджено факт збитків від застосування зазначеної формули майже на 40 млрд грн.

Раніше Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру 6 особам у справі формули тарифу "Роттердам+", зокрема екс-голові НКРЕКП Дмитру Вовку та співробітникам енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Вовка було оголошено в розшук, він переховувався у Великій Британії.

Нагадаємо, що "Роттердам+" – назва формули визначення оптової ринкової ціни на електроенергію, яку в березні 2016 року затвердила НКРЕКП. Вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації розраховувалася за формулою "вартість вугілля в порту Роттердам + вартість його доставлення до України". Через дії формули компанія ДТЕК Ріната Ахметова і "Центренерго" стали продавати електроенергію дорожче. Формулу скасували 1 липня 2020 року після переходу України на новий ринок електроенергії.