НАБУ повідомило про 15 нових підозр у справі "Роттердам+"
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у середу, 26 жовтня, повідомили про підозру 15 особам, причетним до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+", через яку споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 мільярдів гривень у 2018-2019 роках.
Як повідомляє пресслужба НАБУ, йдеться про другий епізод масштабногого розслідування, пов'язаного із запровадженням цієї схеми.
В НАБУ нагадали, що розслідування першого епізоду справи "Роттердам+" за підозрою шести осіб до організації схеми незаконної переплати понад 19 млрд грн упродовж 2016-2017 років завершили у вересні 2022 року.
Коло підозрюваних у новому епізоді включає:
- 2 колишніх голів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП, у 2017-2018 роках цю посаду обіймали Дмитро Вовк та Оксана Кривенко);
- 6 колишніх членів НКРЕКП;
- 3 чинних членів НКРЕКП;
- 1 чинного та 1 колишнього працівника НКРЕКП;
- 1 чинного та 1 колишнього посадовця групи приватних теплогенеруючих компаній.
За версією слідства, шестеро з цих осіб усвідомлено взяли участь у злочині, вони одержали нові підозри за ч.2 ст.364 КК України ("Зловживання владою або службовим становищем"). Дії членів НКРЕКП, які, не розібравшись голосували за затвердження так званої формули "Роттердам+", кваліфікували за ч.2 ст.367 КК України ("Службова недбалість").
Слідство дійшло до висновку, що у так звану формулу "Роттердам+" заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме – на транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту у Роттердамі.
В результаті, як вважають НАБУ і САП, кінцеві споживачі протягом 2016-2019 роках переплатили понад 39 млрд грн, що підтверджується висновком експерта.
"Слідство має докази, що ухвалити таку формулу обчислення НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки", – наголошується у повідомленні.
Ймовірно, йдеться про групу ДТЕК Ріната Ахметова, якій належить цілий ряд теплових електростанцій, а також основні потужності з видобутку власного вугілля в Україні.
"Спочатку регулятор не погоджувався, розуміючи абсурдність включення витрат на транспортування до тарифу, проте в березні 2016 року на зазначену пропозицію пристав. Як наслідок, відбулось зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, що призвело до подорожчання товарів та послуг для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності", – зазначається у повідомленні НАБУ.
Як повідомлялося, наприкінці вересня новий керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко скасував рішення прокурора САП, який закрив справу "Роттердам+" у минулому році. Він також повністю змінив групу прокурорів у цій справі.
Своєю чергою в Національному антикорупційному бюро (НАБУ) після цих повідомлень заявили про завершення розслідування у справі "Роттердам+" та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення, після чого справу передадуть до суду.
Під час розгляду у ВАКС скарг на закриття справи "Роттердам+" було встановлено, що новою експертизою у ній було підтверджено факт збитків від застосування зазначеної формули майже на 40 млрд грн.
Раніше Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру 6 особам у справі формули тарифу "Роттердам+", зокрема екс-голові НКРЕКП Дмитру Вовку та співробітникам енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Вовка було оголошено в розшук, він переховувався у Великій Британії.
Нагадаємо, що "Роттердам+" – назва формули визначення оптової ринкової ціни на електроенергію, яку в березні 2016 року затвердила НКРЕКП. Вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації розраховувалася за формулою "вартість вугілля в порту Роттердам + вартість його доставлення до України". Через дії формули компанія ДТЕК Ріната Ахметова і "Центренерго" стали продавати електроенергію дорожче. Формулу скасували 1 липня 2020 року після переходу України на новий ринок електроенергії.
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Такими темпами недовго і до Офісу Перзидента добратися. Хто ж тоді буде про державу піклуватися?
тай офісу тоді не було...
і починати треба не з нкрєкп чи кабміну а з основного вигодоотримувача
а після, брати за сраку тих зто провів законопроєкт в ВР і тд і тп
а кому вигідно це було, знають всі...
я за пороха і конкретно кажу що він просрав довіту майдану і вказую на недоліки.
але все одно за пороха
Вказувати на недоліки потрібно усім, але зробити із найтолковішого президента за усіх разом інших, крайнім у всьому- це шизофренія.
Ти тут для дописів вилупилось, твоя справа зализати на смерть лідора вЗесвіту, балдибілдера-віслюка... Працюй подлякович.
Джерело: https://biz.censor.net/n3376404
І споживачі почали платити БІЛЬШЕ
Чесно, хочеться когось потримати за шию.
Це що за нова формула ? Явно з переплатою.