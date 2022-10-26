Держпродспоживслужба оштрафувала учасників ринку палива на 75 мільйонів

Держпродспоживслужба з травня 2022 року здійснила 851 позаплановий захід державного нагляду на ринку пального. Встановлені порушення у 641 випадку, що становить 75% від загальної кількості здійснених перевірок.

Про це йдеться в повідомленні Служби.

За результатами проведених заходів прийнято 542 рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 74,7 млн грн.

Типовими порушеннями порядку формування, встановлення та застосування цін на пальне є:

завищення граничного рівня торговельної надбавки;

невиконання суб’єктами господарювання вимог щодо декларування зміни роздрібних цін на пальне.

У Держпродспоживслужбі нагадали, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні, податковим органам надано право здійснювати державний контроль (нагляд) та спостереження у сфері ціноутворення відповідно до закону "Про ціни і ціноутворення" з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом.

Податкові органи здійснюють контроль за дотриманням платниками податків вимог законодавства щодо встановлених державою фіксованих цін, граничних цін та граничних рівнів торговельної надбавки (націнки) шляхом проведення фактичних перевірок.

Так, на підставі актів про результати фактичних перевірок, складених головними управліннями ДПС в областях, Держпродспоживслужбою винесено 115 рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін на загальну суму 31,3 млн грн.