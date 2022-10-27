Німецький уряд не вірить у справність "Північного потоку-2" попри запевнення Москви

Всупереч російським заявам, федеральний уряд Німеччини наразі не припускає, що одна з двох труб газопроводу "Північний потік-2" залишилася цілою після вересневих вибухів.

Про це повідомляє Spiegel, передає Європейська правда.

"Дуже ймовірно, що акт саботажу з сильними вибухами негативно вплинув на обидві нитки трубопроводу, і тому базова технічна готовність більше не забезпечується", – заявив федеральний уряд у відповідь на парламентське запитання лідера парламентської фракції "Альтернатива для Німеччини" Лейфа-Еріка Хольма.

Крім того, газопровід "Північний потік-2" все одно не отримав необхідної сертифікації і не зможе бути запущений в експлуатацію. Берлін зупинив цей процес після вторгнення Росії в Україну.

На думку Хольма, урядову коаліцію цілком влаштовує те, що "питання поставок газу через "Північний потік" вирішене терактами.

Його партія виступає за введення в експлуатацію "Північного потоку-2" і відкидає курс федерального уряду, який хоче стати незалежним від поставок російського газу у відповідь на російську загарбницьку війну в Україні.

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Нагадаємо, що 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Поліція безпеки Швеції за результатами огляду місць витоків газу на газопроводах назвала їх причиню підводні вибухи, а також повідомила про докази саботажу. Водночас Росія заявляла про готовність відновити постачання газу до Європи вцілілою гілкою "Північного потоку-2", запустити цей газогін раніше неодноразово пропонував російський президент Владімір Путін.

Наразі розслідування інцидентів із витоком газу з "Північних потоків" ведуть Швеція та Данія. Також, за інформацією Associated Press, очікується формування міжнародної групи для розслідування – за участю, зокрема, Німеччини, Данії та Швеції. Водночас Швеція відмовила Росії в участі у розслідувані.

Москва, в свою чергу, звинуватила країни, що проводять розслідування, в тому, що вони розслідують вибухи з наміром неправдиво звинуватити Росію.

Два тижні тому президент РФ Владімір Путін запропонував поставки газу через, як він сказав, все ще діючу ділянку трубопроводу "Північний потік-2". "Все, що вам потрібно зробити, це відкрити кран", – сказав він на Російському енергетичному тижні в Москві. За його словами, труба, ймовірно, не була пошкоджена таким чином, щоб її більше не можна було використовувати.