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Новини
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Росія погрожує збивати супутники Starlink та інших західних компаній

спутник,притула

Комерційні супутники США та їхніх союзників можуть стати законними цілями для удару у відповідь з боку РФ, якщо їх використовують для допомоги у війні в Україні.

Про це заявив заступник голови департаменту з нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Костянтин Воронцов, передає "Коммерсант".

"Особливо хотіли б акцентувати надзвичайно небезпечну тенденцію, яка чітко проявилася в ході подій в Україні. Йдеться про залучення США та їх союзниками компонентів громадянської інфраструктури у космосі, зокрема комерційної, у збройних конфліктах. Квазігромадянська інфраструктура може виявитися законною метою для удару у відповідь", – сказав він під час виступу на засіданні Першого комітету Генасамблеї ООН.

Як відомо, для України важливу роль відіграє система супутникового зв’язку Starlink від компанії американського мільярдера Ілона Маска SpaceX. Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабної війни Україна отримала близько 20 тис. пристроїв Starlink, із них 5 тис. – за сприяння Американської агенції з міжнародного розвитку (USAID), ще 5 тис. – за сприяння уряду Польщі. 

Крім того, у серпні на зібрані українцями гроші в межах акції "Народний байрактар" – 600 млн грн – був куплений доступ до інформації з угруповання супутників фінської компанії ICEYE більш ніж на рік, а також повний доступ до одного із супутників до закінчення терміну його функціональності на орбіті.

Автор: 

росія (14194) супутник (141)


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Топ коментарі
+14
Просто грязная бомба не проканала, теперь пошло другое, они уже не знаю чем еще напугать запад, а запад уже понял, что все єто один большой понт.
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27.10.2022 13:41
+7
Це як завжди - парашний пердеш у калюжу, вони розуміють, якщо щось спробують збити, вони лишаться всього, що ще залишилось літати на орбіті
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27.10.2022 14:25
+6
Пусть собьют хоть один американский спутник! Американцы очень ревностно относятся к своей собственности. Против России введут тогда настоящие санкции
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27.10.2022 13:00
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Пусть собьют хоть один американский спутник! Американцы очень ревностно относятся к своей собственности. Против России введут тогда настоящие санкции
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27.10.2022 13:00 Відповісти
Це як завжди - парашний пердеш у калюжу, вони розуміють, якщо щось спробують збити, вони лишаться всього, що ще залишилось літати на орбіті
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27.10.2022 14:25 Відповісти
Просто грязная бомба не проканала, теперь пошло другое, они уже не знаю чем еще напугать запад, а запад уже понял, что все єто один большой понт.
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27.10.2022 13:41 Відповісти
Хочу на це подивитись
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27.10.2022 14:05 Відповісти
Нєнєнє, я дуже хочу подивитись на це. Там старлінців на цей час 3000шт літає вже - хай збивають, цікаво який відсоток ракет буде падати їм на голови. 50%? 90%?
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27.10.2022 14:41 Відповісти
Это будет нападение на США и НАТО и России будет конец! Власть убьют, а страну под оккупацию, как была оккупация Германии после второй мировой войны и длилась до 1990 года. Вот так и РФ оккупируют и будут перевоспитывать пару поколений минимум!
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27.10.2022 14:43 Відповісти
Росію не треба окуповувати, а просто закрити кордони і нехай їдять один одного.
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27.10.2022 15:28 Відповісти
Так,окуповувати не треба(а то ще й годувати їх прийшлося б),але повністю позбавити ядерної зброї-необхідно!
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27.10.2022 16:23 Відповісти
Ну-ну....
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27.10.2022 16:03 Відповісти
Чим будуть збивати? Своїми висирами кидатися будуть?
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27.10.2022 17:31 Відповісти
якась маячня, як і все, що йде з на росії.
з часів протистояння США та срср: було прописано: дивитися можна, чіпати "руками" не можна. будь - яка "Квазігромадянська інфраструктура" має відповідне громадянство "прописку". Знищення цих оглядових супутників - це шлях до "гарячої війни", через знищення системи раннього оповіщення.
і всі "хто в темі" - знають про це. тому супутники такі - не чіпають.
огидний викид "(висєр", як і все з на ерефії)
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27.10.2022 18:53 Відповісти
Тернер: Starlink стійкий до російської протисупутникової зброї.

Знищення декількох супутників Starlink не завадить стабільності всього космічного угруповання, заявив директор агентства космічного розвитку Космічних сил США Дерек Тернер.
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27.10.2022 19:16 Відповісти
"Імперія атакує"..
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27.10.2022 20:32 Відповісти

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