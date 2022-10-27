Росія погрожує збивати супутники Starlink та інших західних компаній

Комерційні супутники США та їхніх союзників можуть стати законними цілями для удару у відповідь з боку РФ, якщо їх використовують для допомоги у війні в Україні.

Про це заявив заступник голови департаменту з нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Костянтин Воронцов, передає "Коммерсант".



"Особливо хотіли б акцентувати надзвичайно небезпечну тенденцію, яка чітко проявилася в ході подій в Україні. Йдеться про залучення США та їх союзниками компонентів громадянської інфраструктури у космосі, зокрема комерційної, у збройних конфліктах. Квазігромадянська інфраструктура може виявитися законною метою для удару у відповідь", – сказав він під час виступу на засіданні Першого комітету Генасамблеї ООН.

Як відомо, для України важливу роль відіграє система супутникового зв’язку Starlink від компанії американського мільярдера Ілона Маска SpaceX. Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабної війни Україна отримала близько 20 тис. пристроїв Starlink, із них 5 тис. – за сприяння Американської агенції з міжнародного розвитку (USAID), ще 5 тис. – за сприяння уряду Польщі.

Крім того, у серпні на зібрані українцями гроші в межах акції "Народний байрактар" – 600 млн грн – був куплений доступ до інформації з угруповання супутників фінської компанії ICEYE більш ніж на рік, а також повний доступ до одного із супутників до закінчення терміну його функціональності на орбіті.