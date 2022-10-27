Британський власник бренду Durex продовжує працювати в Росії

Британський виробник споживчих товарів Reckitt Benckiser Group Plc визначається з варіантами передачі бізнесу в Росії.

У квартальній звітності компанії зазначається, що Reckitt досі визначається з подальшими варіантами щодо свого російського бізнесу.

"13 квітня 2022 року компанія Reckitt оголосила про початок процесу, спрямованого на передачу прав власності на свій російський бізнес, яка може включати передачу третій стороні або місцевим працівникам", – йдеться у пресрелізі на сайті компанії.

Водночас російському Інтерфаксу в компанії уточнили, що виробництво у російському підрозділі продовжується, а проводити скорочення персоналу не планується.

"Компанія Reckitt має намір передати новому власнику працюючий бізнес. Компанія Reckitt зобов'язується працювати в тісному контакті з російською командою, опрацьовуючи різні варіанти для забезпечення впорядкованого процесу. Компанія не планує скорочень персоналу і зробить все можливе, щоб зберегти майбутню зайнятість своїх співробітників", – заявили в компанії.

Reckitt запевнила, що усі виробничі та операційні російського підрозділу продовжують працювати.

"Пріоритетом компанії залишається виконання своїх зобов'язань перед співробітниками, а також клієнтами, постачальниками та споживачами. Ми також продовжимо виконувати всі відповідні зобов'язання перед державою, діючи строго в рамках законодавчих та нормативних вимог", – додали у британській компанії.

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За даними російської аналітичної системи "СПАРК-Інтерфакс", у РФ у Reckitt Benckiser належать дві операційні компанії – ТОВ "Рекітт Бенкізер" (виручка за 2021 рік – 13 млрд рублів, чистий прибуток – 2,2 млрд рублів) та ТОВ "Рекітт Бенкізер Хелскер" (Виручка – 14,6 млрд рублів, чистий прибуток – 686,4 млн рублів). Обидві компанії очолює Ігор Радакович.

Reckitt Benckiser виробляє та продає сотні найменувань побутової хімії та медичних препаратів, включаючи засоби для чищення Cillit Bang, Vanish та Calgon, знеболювальне Nurofen, льодяники від кашлю Strepsils, таблетки Nurofen, засоби для депіляції Veet та презервативи Durex, більш ніж у 200 країнах.