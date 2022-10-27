Україна не зможе відновити експорт електроенергії до весни, – Герус

Україна зможе відновити експорт електроенергії не раніше березня 2023 року, хоча і втрачає наразі через його відсутність мільярди гривень можливого притбутку.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова парламентського Комітету з питань енергетики, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус, повідомляє Радіо Свобода.

"Можна було заробляти для всіх компаній, які цим займалися, мабуть, мільярди гривень. Саме такі потенційні втрати для України. Гроші грошима, але на сьогодні головне, щоб електроенергія була в Україні, й до наших споживачів вона подавалася у всі години доби. Саме це взято за пріоритет", – наголосив депутат.

Водночас, за словами Геруса, європейські партнери "з розумінням поставилися" до рішення України зупинити експорт електроенергії з 11 жовтня.

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Як повідомлялося, Молдова вже зіткнулася з дефіцитом електроенергії після зупинки українського експорту, який забезпечував близько 30% споживання у цій країні.

Водночас російські війська продовжують обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України, використовуючи крилаті ракети та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. В ніч на четвер, 27 жовтня, удару зазнав об'єкт енергетики на Київщині, внаслідок чого у Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання, що призвело до збільшення тривалості відключень електроенергії.