Голова Мінфіну попередив про ризики для держбюджету на початку наступного року

Взяті партнерами України зобов’язання щодо фінансової підтримки та реальне виділення коштів поки що сильно відрізняються, що створює проблему з ліквідністю та загрозу подальшого монетарного фінансування дефіциту держбюджету Нацбанком з усіма негативними наслідками для інфляції, курсової та макростабільності.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив під час дискусії "Війна в Україні: Фінансування перемоги", яку організував аналітичний центр Bruegel, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ви чудово знаєте, що існує величезна різниця між зобов'язаннями та виплатами… Перший квартал 2023 року зараз для нас найбільш проблемний… Навіть величезна кількість зобов'язань не допоможе нам у першому кварталі 2023 року (якщо ці кошти не будуть надані, – ред.)", – наголосив Міністр.

Напередодні у Берліні на Міжнародній експертній конференції з відновлення України міністр повідомив, що фіскальні та квазіфіскальні потреби України у фінансуванні у першому кварталі 2023 року оцінюються у $11,4 млрд. Із них $4,2 млрд на закупівлю газу: січень - $1,9 млрд, лютий – $1,4 млрд і березень – $0,9 млрд.

Загалом потреби у фінансуванні становлять: січень – $4 млрд, лютий – $4,1 млрд і березень – $3,3 млрд, йшлося у презентації глави Мінфіну. Згідно з нею в решту місяців 2023 року вони оцінюються від $2,1 млрд у серпні до $3,9 млрд у червні, а сумарно – у $37,9 млрд.

Марченко нагадав, що у квітні 2022 року було домовлено з міжнародними партнерами, що щомісячний розрив України цього року оцінюється у $5 млрд щомісяця, проте реальна виплата коштів далека від цієї цифри.

"Наприклад, у квітні було лише $1,7 млрд, у травні – загалом $1,5 млрд, у червні $4,4 млрд, у липні $1,7 млрд, у серпні – $4,7 млрд, у вересні – близько $2 млрд", – констатував голова Мінфіну.

За його словами, якщо до кінця цього року буде виділено макрофінансову допомогу Євросоюзу (близько 3 млрд євро, – ред.) та заявлені США кошти ($7,5 млрд, – ред.), то Мінфін почуватиметься комфортно.

"Але знову ж таки, це не означає, що ми зможемо покрити всі наші витрати до кінця року. Це означає тільки те, що ми можемо керувати розривом ліквідності… ми можемо виконати критичні витрати, а інші витрати можна відкласти", – зазначив Марченко.

Він нагадав, що на 2023 рік Мінфін оцінює потребу у додатковому зовнішньому фінансуванні соціально необхідних бюджетних видатків у розмірі $3-3,5 млрд без урахування витрат на екстрене відновлення.

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За словами міністра, зобов'язання про виділення у 2023 році Євросоюзом щомісяця 1,5 млрд євро і 18 млрд євро загалом за рік, які були взяті напередодні президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, дають можливість передбачати вирішення цієї проблеми.

"Але знову ж таки, для нас важливо заздалегідь планувати. Поки не ясно, чи зможемо ми використати ці гроші у першому кварталі 2023 року", – зазначив Марченко.

Він повідомив, що обговорював це питання на зустрічі із міністром фінансів Німеччини, з міністрами інших країн.

"Якщо ви готові підтримати Україну, будь ласка, робіть це швидше, тому що поки ви витрачаєте деякий час на те, щоб створити рішення, у нас немає часу. Січень не за горами, і січень не покритий", – наголосив глава Мінфіну.

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський закликав країни ЄС створити фінансовий "Рамштайн" для допомоги Україні у реконструкції та відновленні економіки. За його словами, Україні потрібно $17 млрд допомоги на фінансування швидкого плану відновлення, а також $38 млрд для покриття дефіциту держбюджету у наступному році.

Проєкт держбюджету та України на 2023 рік, ухвалений у першому читанні, передбачає зовнішнє фінансування дефіциту в розмірі $38 млрд, або близько $3,2 млрд на місяць, у тому числі $15 млрд від МВФ. Однак поки що йдеться про Моніторингову програму за участю ради директорів, яка не передбачає виділення коштів, однак має стати містком до стандартної фінансової програми, як очікується, на початку 2023 року.