МВФ поки не готовий обговорювати нові кредити для України (оновлено)

Уряд України і Міжнародний валютний фонд (МВФ) наразі ведуть перемовини про початок окремої Моніторингової програми, або PMB (Program Monitoring with Board involvement), яка не передбачає виділення коштів.

Про це йдеться у заяві очільника місії МВФ в Україні Гевіна Грея за підсумками її роботи 17-20 жовтня у Відні з представниками України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він назвав проведені дискусії продуктивними та анонсував їх продовження у найближчі тижні.

"У Моніторинговій програмі буде викладено політичні наміри влади щодо підтримки макроекономічної та фінансової стабільності та представлено оцінку потреб у зовнішньому фінансуванні на 2023 рік... Таким чином, Моніторингова програма також стане міцним якорем для макроекономічної політики, стане додатковим каталізатором донорської підтримки та допоможе підготувати шлях до повноцінної програми Фонду", – зазначив Грей.

Раніше українська редакція Forbes із посиланням на джерела у МВФ писала, що інструмент Моніторингвої програми (PMB) не передбачає виділення фінансування, він має підготувати країну до повноцінної довгострокової програми, "як тільки дозволять умови".

У звіті МВФ по Україні, присвяченому жовтневому рішенню про виділення додаткового фінансування на $1,3 млрд, зазначається, що можливості українського уряду обслуговувати зобовʼязання є адекватними, враховуючи обставини, але у цьому сенсі існують "надзвичайні ризики".

Водночас МВФ – одна з небагатьох міжнародних установ, яка відмовилася давати прогнози щодо української економіки на найближчі роки через високу невизначеність.

За словами одного із учасників переговорів, наступний раунд перемовин між Україною та МВФ, ймовірно, відбудеться у листопаді. Якщо ситуація з фінансовою частиною майбутньої програми не зміниться, перемовини можуть продовжитися і у 2023 році, зауважив інший співрозмовник, дотичний до української делегації.

Водночас один з учасників консультацій вважає, що PMB реально затвердити рішенням Ради директорів Фонду вже у першій половині грудня.

Втім, українська сторона не втрачає сподівань домовитися про програму з фінансуванням, додав на правах анонімності один з урядовців.

"У нас немає особливого вибору, ці кошти ($15 млрд) закладені у держбюджет", – зазначає він.

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Як повідомлялося, 17 жовтня у Відні розпочала свою роботу місія МВФ по Україні, вона тривала до 20 жовтня включно.

У вересні директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва підтвердила, що протягом наступних тижнів місія Міжнародного валютного фонду обговорюватиме нову довгосрокову програму співпраці з Україною. Поки розробляється нова програма, МВФ надав Україні додаткове екстрене фінансування в сумі $1,3 млрд.

Колишній голова Нацбанку Кирило Шевченко зазначав, що Україна хоче до кінця року укласти угоду з МВФ на суму $15-20 млрд на термін до двох-трьох років у формі угоди Stand-by (SBA) або механізму розширеного фінансування (EFF).Така програма може стати другою за величиною позикою від МВФ після Аргентини.

Нагадаємо, у березні МВФ вже схвалив екстрене фінансування України в розмірі $1,4 млрд у межах інструменту RFI, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у видатках і пом’якшити наслідки війни.