Підконтрольна "Газпрому" компанія хоче самостійно досліджувати місце вибухів на "Північних потоках"

Оператор газопроводу "Північний потік" – підконтрольна російському "Газпрому" компанія Nord Stream AG – зафрахтувала спеціально обладнане судно для обстеження місць вибуху на підводному газогоні.

Як повідомляється на сайті компанії, судно вже прибуло до можливого місця пошкодження газопроводу у винятковій економічній зоні Швеції.

"Після проведення калібрувальних робіт фахівці будуть готові протягом доби приступити до обстеження пошкодженої ділянки, яке за поточною оцінкою займає від 3 до 5 днів", – йдеться у повідомленні.

"У частині обстеження ділянки газопроводу в винятковій економічній зоні Данії Nord Stream AG продовжує очікувати вирішення владних повноважень щодо надання дозволу на проведення оцінки робіт за пошкодженнями", – заявляють у підконтрольній Росії компанії.

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Як повідомлялося, раніше поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Владімір Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів". Росія також викликала дипломатів Німеччини, Данії та Швеції через недопуск її представників до розслідування диверсій на газопроводах "Північного потоку".

Нагадаємо, 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".