"Енергоатом" призначив гендиректора Рівненської АЕС

Держпідприємство "Енергоатом" призначило генеральним директором Рівненської АЕС Павла Ковтонюка.

Як повідомляє пресслужба "Енергоатома", з 27 червня 2022 року Ковтонюк виконував обов’язки генерального директора відокремленого підрозділу "Рівненська АЕС".

Загалом на станції він працює понад 35 років, з яких майже 14 був головним інженером і заступником гендиректора.

Водночас головним інженером – першим заступником генерального директора РАЕС став Вячеслав Стоянов. Упродовж останніх чотирьох місяців він був виконувачем обов’язків на цій посаді.

Заступником гендиректора з питань фізичного захисту та режиму з 31 жовтня призначено Олексія Прокопенка, а заступником гендиректора з персоналу з 27 жовтня є Богдан Шмігельський.

Читайте також: На Рівненській АЕС посилили охорону

Як повідомлялося, у червні керівництво НАЕК "Енергоатом" ухвалило рішення перевести колишнього гендиректора Рівненської АЕС Павла Павлишина на посаду директора "Атомремонтсервіс" у Славутичі на період дії військового стану.

Павлишин очолював РАЕС з червня 2012 року з перервою на грудень 2019 року – березень 2020 року коли він був виконуючим обов’язки президента "Енергоатом". На цій посаді його змінив колишній очільник Запорізької АЕС Петро Котін.

Водночас, раніше ЗМІ повідомляли про наявність конфлікту між Котіним та Павлишиним, кандидатуру якого нібито розглядали в уряді у якості нового голови "Енергоатома".