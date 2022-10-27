Молдова підписала угоду для імпорту газу через Болгарію

Молдовський енергетичний оператор Energocom та болгарський Bulgartransgaz підписали контракт на транспортування газу через газотранспортні мережі болгарської компанії.

Процедура підписання пройшла у рамках візиту до Молдови президента Болгарії Румена Радєва, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Для нас це означає умови транзиту для газу, який ми зможемо отримати в іншому місці. І в періоді, в якому нам зручно. Це означає, що ми створюємо технічні умови для купівлі з інших джерел", – сказала президент Молдови Майя Санду на спільній пресконференції.

Своєю чергою президент Болгарії зазначив, що між Болгарією та Румунією щорічно транспортується 3 млрд кубометрів газу.

"Фізична здатність (пропускна здатність болгарської газотранспортної системи, – ред.) більш ніж достатня для транзиту газу з Болгарії до Молдови. Це означає, що цей контракт дозволяє мати доступ до зрідженого газу в терміналах Греції та Туреччини", – зауважив Радєв, додавши, що Молдова зможе купувати газ, а Болгарія транспортуватиме його.

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Як повідомлялося, раніше молдовська державна компанія Energocom отримала дозвіл купувати та продавати газ на ринку Румунії.

Нагадаємо, "Газпром" зменшив обсяги постачання газу в Молдову у жовтні на 30% нібито через те, що "Нафтогаз України" відмовляється надавати послугу з транспортування газу в повному обсязі. У "Нафтогазі" раніше пояснювали, що транспортування газу через один з пунктів на кордоні з РФ неможливе через його окупацію російськими військами та пропонували перенести відповідні об’єми на інший пункт прийому газу на кордоні.

Зменшення обсягів постачання російського газу до Молдови відбулося після того, як молдовський оператор ГТС запровадив віртуальний реверс газу в рамках угоди про взаємодію з "Оператором ГТС України".