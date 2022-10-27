Запасів ліків в українських лікарнях вистачить на пів року, – МОЗ
Залишку лікарських засобів, що є в наявності в українських лікарнях, вистачить щонайменше на пів року.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Петро Ємець на засіданні парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування у Києві, передає Інтерфакс-Україна.
"Наявних залишків лікарських засобів у регіонах у всіх напрямках достатньо, залишків вистачить на пів року", – сказав Ємець.
За словами Ємця, зараз в українських лікарнях є лікарські засоби на суму близько 6,9 млрд грн.
При цьому він повідомив, що основні постачання ліків, закуплених за кошти держбюджету 2022 року, буде здійснено до березня 2023 року і на сьогодні буде поставлено близько 85% закуплених препаратів.
"У всіх напрямках буде забезпечено безперервне забезпечення необхідними лікарськими засобами", – наголосив заступник міністра.
Як повідомлялося, раніше Верховна Рада запровадила пряму заборону на відпуск рецептурних ліків без рецепта, що набуде чинності через три місяці після завершення воєнного стану.
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