У Києві продовжуються відключення електроенергії, можливі триваліші обмеження

Із 8:25 28 жовтня за розпорядженням НЕК "Укренерго" в Києві продовжуються екстрені відключення світла. Через значні пошкодження та дисбаланс в енергосистемі можливі застосування більш тривалих відключень електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба "ДТЕК Київські електромережі" у Facebook.

Зазначається, що ситуація в енергосистемі напружена. Компанія закликає громадян споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00.

Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

У ДТЕК нагадують, що через нічну ворожу атаку 27 жовтня з ладу вийшла низка критично важливих енергетичних об’єктів. У Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання.

"Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, держенергокомпанія НЕК "Укренерго" вимушена вводити безпрецедентні екстрені обмеження електропостачання.

Графіки стабілізаційних відключень, які складені напередодні, більше на актуальні. На жаль, найближчими днями зберігається висока можливість застосування більш жорстких й тривалих відключень електропостачання", – наголосили в компанії.

Як повідомлялося, Офіс президента анонсував жорсткіші обмеження електроспоживання у Києві та центральних регіонах.