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McDonald’s відновив роботу в Житомирі та на Київщині

mcdonald’s

Компанія McDonald’s відновлює роботу ресторанів у Житомирі та Київській області, а також продовжує відкривати заклади у столиці.

Про це повідомляє пресслужба мережі.

Так, 28 жовтня у Житомирі відновив роботу McDonald’s, розташований за адресою вул. Київська, 77.

Також впродовж 27 і 28 жовтня відкрилися заклади у Києві на вул. І. Мазепи, 1, на просп. С. Бандери, 36 Б, на Кільцевій дорозі, 1, а також у селі Гора по вул. Бориспільська, 6 у Київській області.

Відтепер у столиці та Київській області працюють 37 ресторанів McDonald’s, а всього по Україні – 43.

Як повідомлялося, 25 жовтня мережа McDonald’s відновила роботу ресторанів у Тернополі та Борисполі, 18 жовтня відкрилися чотири ресторани у Львові.

Компанія налічує понад 100 ресторанів у 25 містах України. Всі вони були закриті з початку повномасштабного російського вторгнення.

Автор: 

Житомир (153) Київська область (286) McDonald’s (96)


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