Виробник безпілотників Bayraktar планує збудувати завод в Україні за два роки
Турецька оборонна компанія Baykar планує завершити будівництво свого виробничого заводу в Україні за два роки.
Про це заявив генеральний директор компанії Галук Байрактар в кулуарах виставки SAHA EXPO Defense and Aerospace в Стамбулі, передає Reuters.
У межах угоди між Туреччиною та Україною, підписаної безпосередньо перед вторгненням Росії 24 лютого, компанія Baykar погодився побудувати свій завод в Україні.
Гендиректор заявив агентству, що плани просуваються вперед, незважаючи на деякі перешкоди, створені вторгненням РФ. "Наш план реалізується", – сказав Байрактар.
"Зараз у нас є архітектурний проєкт. Фаза детального проєктування завершена. І ми будемо рухатися власне до будівництва... Протягом двох років ми б хотіли це закінчити", – зазначив він.
Як повідомлялося, у лютому Міноборони України оголосило про підписання угоди з Туреччиною щодо будівництва заводу безпілотників Bayraktar. У серпні стало відомо, що виробник безпілотників Bayraktar придбав ділянку для будівництва заводу в Україні.
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