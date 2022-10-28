Уряд готується націоналізувати "Альфа-Банк" до кінця року, – Forbes

Український "Альфа-Банк", який належить російським бізнесменам, ймовірно буде націоналізований до кінця 2022 року.

Про це повідомляє Forbes із посиланням на джерела.

"Альфа-Банк" буде націоналізовано за новим законом про виведення з ринку системно важливих банків, який президент Володимир Зеленський підписав 26 жовтня. Згідно з ним, приводом для неплатоспроможності системного банку можуть стати проблеми з ліквідністю, зазначають два співрозмовники в Офісі президента і одному з фінансових регуляторів. "Альфа-Банк" не має явних складнощів у цьому сенсі, але ситуація може погіршитись.

До війни банк був сьомим за обсягами портфелю коштів юросіб, який перевищував 40 млрд грн. Станом на початок вересня він скоротився майже вдвічі – до 22,9 млрд грн. Кошти вкладників-фізосіб скоротилися, але не так суттєво: на 2,6 млрд грн до 46,3 млрд.

Приводом для націоналізації "Альфа-Банку" могли стати санкції проти його власників Михайла Фрідмана та Петра Авена. Проте для історії з банком це має другорядне значення: його націоналізують за процедурою, описаною в законі про виведення системних банків, каже співрозмовник, дотичний до ОП.

Альтернатива у вигляді докапіталізації "Альфи" російськими акціонерами, які ще кілька місяців тому заявили, що хочуть влити у банк $1 млрд, не сподобалася ОП.

"Формати, у яких вони пропонували це зробити, наприклад, "вічний субординований борг", за якого акціонери отримували б від банку відсотки, точно нікого не влаштовували. Ці спроби виглядали швидше як намагання позбутися західних санкцій", – зазначає співрозмовник близький до Офісу.

Докапіталізація банку дійсно потрібна, але сума може бути меншою. На думку експертів, якщо виходити з оцінки знецінення кредитного портфеля банку у 30%, йдеться про 10-13 млрд грн, або близько $400 млн.

Держава поки не вливатиме кошти в "Альфа-Банк". "До Мінфіну вже зверталися деякі держбанки, але відповідь одна – на це немає грошей, жодних докапіталізацій найближчим часом не буде", – зазначає співрозмовник, дотичний до ОП.

Технічна можливість відкласти необхідність докапіталізації банку є. На період воєнного стану НБУ відмовився від санкцій проти банків, які не виконують норматив достатності капіталу. На 1 жовтня цей показник у "Альфа-Банку" був найгіршим у системі, впритул наблизившись мінімального порогу мирного часу.

Орієнтовний термін ймовірної націоналізації – грудень. До того часу потрібно сформувати фактично повністю нову команду топменеджменту. У разі неплатоспроможності чинне правління банку втратить бездоганну ділову репутацію і не зможуть надалі займати свої посади.

СЕО "Альфи" Рафал Ющак вже покинув своє крісло, не ставши продовжувати контракт.

Ідеальний сценарій наступних подій – швидкий перепродаж приватному інвестору. Такого шукають, але поки безрезультатно, каже співрозмовник у фінкомітеті Ради.

Нагадаємо, Нацбанк України у березні позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена, які потрапили до санкційних списків ЄС, США та Великої Британії.

Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк. Однак у підсумку НБУ погодив кандидатуру ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".

Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-Банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-Банк".