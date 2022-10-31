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Унаслідок ранкових обстрілів знеструмлено ділянки "Укрзалізниці"

укрзалізниця,експрес,прикарпатський

У зв’язку з ранковими терористичними обстрілами енергетичної інфраструктури "Укрзалізниця" повідомила про наявність знеструмлених ділянок.

Водночас, як наголосили у пресслужбі компанії, рух поїздів продовжується.

"Резервні тепловози виведені, усі поїзди продовжать рух. Наразі із затримкою більш ніж на 30 хвилин прямує поїзд №81/82 Київ – Ужгород", – йдеться у повідомленні.

Також затримуються швидкісні поїзди №712 Київ – Краматорськ та №732 Київ – Дніпро.

Зазначається, що 80% поїздів, які зараз у дорозі, продовжують курсувати за графіком.

За затримками поїздів можна прослідкувати на https://uz-vezemo.com/.

Як повідомлялося, вранці 31 жовтня оупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури у Києві, Харкові, Запоріжжі та на Черкащині.

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потяг (1295) Укрзалізниця (4769) електроенергія (4241)


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Та в чем проблема прямо сейчас создать свой аналог иранского шахида и лупить по станциям вокруг москвы и других рашкозажопинсков?
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31.10.2022 09:31 Відповісти

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