Унаслідок ранкових обстрілів знеструмлено ділянки "Укрзалізниці"
У зв’язку з ранковими терористичними обстрілами енергетичної інфраструктури "Укрзалізниця" повідомила про наявність знеструмлених ділянок.
Водночас, як наголосили у пресслужбі компанії, рух поїздів продовжується.
"Резервні тепловози виведені, усі поїзди продовжать рух. Наразі із затримкою більш ніж на 30 хвилин прямує поїзд №81/82 Київ – Ужгород", – йдеться у повідомленні.
Також затримуються швидкісні поїзди №712 Київ – Краматорськ та №732 Київ – Дніпро.
Зазначається, що 80% поїздів, які зараз у дорозі, продовжують курсувати за графіком.
За затримками поїздів можна прослідкувати на https://uz-vezemo.com/.
Як повідомлялося, вранці 31 жовтня оупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури у Києві, Харкові, Запоріжжі та на Черкащині.
Будь ласка, зачекайте...
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